Abi feiern auf der Wöhrder Wiese – aber mit weniger Müll

Ein neues Müllkonzept soll dafür sorgen, dass die Wöhrder Wiese in Nürnberg nach der Abiturientenfeier am Freitag nicht wieder aussieht wie ein Müllberg. Denn in den vergangenen Jahren endete dieser Tag häufig mit einer von Verpackungsmüll übersäten Landschaft. Um vorzubeugen, seien dieses Jahr daher 25 zusätzliche Mülleimer aufgestellt worden, teilte die Stadt mit.

Augenzwinkernde Mülleimer und Appell an Verantwortung

Diese sind mit augenzwinkernden Botschaften beklebt, damit der Müll auch wirklich im Eimer und nicht auf der Wiese landet. Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel (SPD) appelliert deshalb auch an das Umweltbewusstsein der Feiernden: "Es ist toll, wenn man sein bestandenes Abitur in einer der schönsten Grünanlagen Nürnbergs feiert. Aber noch schöner wird es, wenn man den Park auch wieder so hinterlässt, wie man ihn vorgefunden hat. Ich hoffe, die Abiturientinnen und Abiturienten sind sich ihrer Verantwortung bewusst."

Freiwillige Aufräumaktion von Schülerinnen und Schülern

Zudem gibt es ab 18.00 Uhr auch eine freiwillige "Kehrd wärd"-Aktion vor Ort durchführen, bei der Schülerinnen und Schüler freiwillig mithelfen, die Wöhrder Wiese wieder zu säubern. "Vielleicht wird aus dieser solidarischen Aktion ja eine Tradition, die von den nachfolgenden Generationen übernommen wird und langfristig eine nachhaltigere Feier mit sich bringt“ wünscht sich diesbezüglich Cornelia Trinkl, Nürnbergs Referentin für Schule und Sport.

Traditionell feiern die Nürnberger Abiturientinnen und Abiturienten ihre bestandenen Prüfungen mit einem inoffiziellen Picknick auf der Wöhrder Wiese.