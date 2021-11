vor 18 Minuten

Abgewiesene Impfwillige beschimpfen Mitarbeiter von Impfzentren

Mitarbeiter von Münchner Impfstationen sind in den letzten Tagen angegangen worden. Abgewiesene Impfinteressenten beschimpften Mitarbeiter in Riem und am Marienplatz. Laut Polizei kam es aber zu keinen Anzeigen.