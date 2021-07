Abgetriebenes Schiff: Kran stürzt in die Vilshofener Donau

Ein Transportschiff ist in der Donau in Vilshofen im Landkreis Passau abgetrieben und mit seinem Kran an einer Brücke hängen geblieben. Eigentlich habe der Schiffsführer am Freitagmorgen am Ufer ein Auto per Kran auf das 105 Meter lange Schiff heben wollen, teilte die Polizei mit. Dann aber sei das Schiff mit dem Bug Richtung Brücke getrieben und der Kran in die Donau gestürzt.

Insgesamt wohl 140.000 Euro Schaden

Ein vorderes Ruder habe das Schiff wegen eines technischen Defekts von Land weggesteuert, sagte ein Polizeisprecher. Zwar konnte der Schiffsführer den mit 1.700 Tonnen Stahlrollen beladenen Frachter noch unter der Marienbrücke hindurchmanövrieren, der aufgestellte Autokran aber blieb daran hängen. Er wurde aus der Verankerung am Heck gerissen und versank in der Donau. An der von Autos stark befahrenen Marienbrücke sei ein Teil des Geländers heruntergerissen, sagte der Sprecher.

Verletzt wurde niemand. Der Schiffsverkehr wurde eingestellt, bis der Kran geborgen war. Den Schaden an der Brücke schätzt die Polizei auf 100.000, den am Schiff auf 40.000 Euro. Der Frachter muss repariert werden, bevor er wie geplant nach Antwerpen weiterfahren kann.