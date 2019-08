Abgestürztes Kleinflugzeug: Wrackteile gesichtet

Es scheint traurige Gewissheit: Das seit gestern verschollene Kleinflugzeug ist wohl in den Bergen zerschellt. Am Bogenhorn bei Schneizlreuth sind nach BR-Informationen in rund 1.400 Metern Höhe Wrackteile gesichtet worden. Da das Gelände extrem unwegsam ist, wurde jetzt ein zweiter Hubschrauber angefordert.