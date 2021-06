Abgestürzter Pilot in stabilem Zustand

Der 59 Jahre alte Pilot, der am Donnerstagnachmittag bei Bad Neualbenreuth im Landkreis Tirschenreuth mit einem Motorsegler abgestürzt ist, liegt weiterhin mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Das Polizeipräsidium der Oberpfalz teilte aber inzwischen mit, dass sein Zustand stabil sei.

Pilot erleidet bei Absturz schwere Verletzungen

Der 59-Jährige war am Donnerstagnachmittag mit seinem Motorsegler in das Waldstück gestürzt. Der Mann, der in Thüringen gestartet war, konnte noch mit einem Fallschirm abspringen und blieb in Baumwipfeln hängen. Er erlitt mehrere Brüche und innere Verletzungen. Nach seiner Bergung durch die Bergwacht kam er in die Klinik.

Ermittlungen der Polizei zur Absturzursache laufen

Die Absturzursache ist weiterhin nicht bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Am Nachmittag waren mehrere Flugsachverständige vor Ort. Das Flugzeugwrack wurde sichergestellt und wird vom Technischen Hilfswerk aus dem Dickicht geholt.