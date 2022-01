Atomausstieg: Gehen 2022 in Bayern die Lichter aus?

Isar 2 ist einer der jüngsten Atommeiler in Deutschland, 1988 ging der Reaktor ans Netz. Doch Ende dieses Jahres wird auch hier Schluss sein. Spätestens am 31.12.2022 muss laut Atomausstiegsgesetz der letzte Reaktor in Deutschland abgeschaltet sein. Und die Kernkraft-Konzerne, darunter die für Isar verantwortliche Eon-Tochter Preussen Elektra, haben klargemacht, dass eine weitere Verlängerung der Laufzeiten nicht mehr denkbar ist.

Isar 2 fährt mit einer Leistung von 1.400 Megawatt, rund 500 Beschäftigte von Preussen Elektra arbeiten dort. Sie werden zum Großteil für den Rückbau auch weiter am Standort Isar arbeiten. Das Kraftwerk Isar 2 steht für gut zwölf Prozent der Stromproduktion in ganz Bayern.

Kernkraftstrom erst teilweise durch Erneuerbare ersetzt

Die Kernkraft hat einmal sogar zwei Drittel des Stroms in Bayern geliefert. Diese Strommengen fehlen künftig, und sie sind erst zum Teil durch erneuerbare Energien ersetzt. Das heißt aber nicht, dass die Lichter ausgehen, wenn die letzten Reaktoren abgeschaltet werden, macht Detlef Fischer vom Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) klar: "Aber klar ist auch, dass Bayern dann für viele Jahre auf Stromimporte angewiesen ist. Wir können schon seit mehreren Jahren im Jahressaldo nicht mehr unseren Stromverbrauch mit eigenen Anlagen decken."

Bundesnetzagentur: Versorgungssicherheit ist gewährleistet

Am knappsten ist die Versorgungssituation jeweils im Winter, nach Berechnungen der Bundesnetzagentur wird jedoch stets genug Strom verfügbar sein. Von verschiedensten Kraftwerken im In- und Ausland.

Der Strommix, der künftig die Energie aus den Kernkraftwerken ersetzt, wird laut dem einschlägigen Monitoringbericht der Bundesnetzagentur bunt gemischt sein. Die größten Leistungsreserven kommen demnach aus Gaskraftwerken und aus steuerbarer Erneuerbarer Energie (etwa Biogas- oder Pumpspeicherkraftwerke). Es wird aber auch Kohlestrom nach Bayern fließen, und in manchen Zeiten Kernkraftstrom aus dem Ausland. Im Winter allerdings werden zumindest französische Kernkraftwerke kaum aushelfen können, denn Frankreich leidet dann regelmäßig selbst unter Stromknappheit.

Als zusätzliches Sicherheitsnetz sollen bis Jahresende 2022 in Süddeutschland vier Gas-Reservekraftwerke in Betrieb gehen, unter anderem an den bayerischen Standorten Irsching bei Ingolstadt und Leipheim bei Günzburg.

Bayern setzt auf Photovoltaik und Wasserstoff

In den kommenden Jahren will die Ampelkoalition in Deutschland die Windkraft und die Sonnenenergie stark ausbauen. Bis 2030 sollen 80 Prozent des deutschen Strombedarfs durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Bayern setzt vor allem auf einen Ausbau der Photovoltaik.

Energieminister Hubert Aiwanger (FW) rechnet außerdem damit, dass künftig im großen Stil Wasserstoff von anderen Kontinenten nach Deutschland importiert werden kann. Hergestellt zum Beispiel in Wüstengebieten mit großer Sonneneinstrahlung und dementsprechend billig verfügbarem Photovoltaikstrom für die Elektrolyse.