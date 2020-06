Abgesagter B4-Ausbau: Verkehrskonferenz im Juli?

Nach dem "Nein" des Coburger Stadtrates zu einem vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 4 in der Stadt versucht die angrenzende Landkreisgemeinde Ahorn eine neue Diskussion über das Thema anzuregen. Ahorns Bürgermeister Martin Finzel (parteilos) will deshalb Vertreter der Stadt und des Landkreises, große Unternehmen, die IHK in Coburg und das Staatliche Bauamt Bamberg an einen Tisch bringen. Das gab er am Dienstag (09.06.20) in einem Pressegespräch bekannt.

Vierspurigen Ausbau doch noch umsetzen

Sein Ziel sei es, zu dem "Nein" des Stadtrats ein "Aber" zu finden, also eine Lösung zu erarbeiten wie ein vierspuriger Ausbau doch noch umgesetzt werden könne. Aus seiner Sicht werde durch die Entscheidung eine einmalige Chance vertan. Ein vierspuriger Ausbau sorge unter anderem für mehr Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer. Außerdem lasse man die Möglichkeit verstreichen, durch den Ausbau und die Übernahme der Kosten durch den Bund, die Region Coburg als Wirtschaftsstandort zu stärken, so Finzel im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Stattfinden könnte die Konferenz möglicherweise im Juli.

Stadtrat befürchtet Ausweichverkehr von der Autobahn

Der Coburger Stadtrat hatte den B4-Ausbau im Stadtgebiet Ende Mai mit großer Mehrheit abgelehnt. Als Grund wurde unter anderem genannt, dass eine vierspurige Bundesstraße im Stadtgebiet als Ausweichstrecke zur A73 genutzt werden könnte. Auch Anwohner hatten viele Einwände vorgebracht. Die Firma Brose mit Sitz in Coburg und die Industrie und Handelskammer zu Coburg hatten den Beschluss heftig kritisiert. Coburgs Oberbürgermeister Sauerteig verteidigte den Beschluss als Entscheidung eines demokratisch gewählten Stadtrats.