Abgesagte Veranstaltungen: Reaktionen aus Unterfranken

Wegen der Coronavirus-Pandemie sind Großveranstaltungen in Bayern bis mindestens 31. August verboten. Davon betroffen sind auch immer mehr Veranstaltungen in Unterfranken, zum Beispiel das Africa-Festival in Würzburg – das größte seiner Art in Europa. Es hätte vom 29. Mai bis zum 1. Juni stattfinden sollen und hätte voraussichtlich um die 80.000 Besucher angelockt.

Africa Festival in Würzburg um ein Jahr verschoben

Laut den Veranstaltern wird das Africa-Festival um genau ein Jahr verschoben, auf den Zeitraum vom 3. bis zum 6. Juni 2021. Alle bisher gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer an dem Termin keine Zeit hat, kann sich den Ticketpreis zurückerstatten lassen. Die Veranstalter bedauern die Absage nach eigenen Angaben sehr, da "bereits sehr viel Zeit und Energie" in die Vorbereitungen gesteckt wurden. Alle Musikgruppen sind unter Vertrag, das Programmheft ist bereits gedruckt, sehr viele Karten wurden verkauft und alle Essens- und Basarstände schon lange gebucht. Leider habe "die Corona Pandemie die Welt fest im Griff“, so die Veranstalter.

Zuspruch für Veranstalter des Africa Festivals

So traurig die aktuelle Situation auch ist – das Team sei doch erfreut über die Unterstützung von Besuchern und Partnern: "In zahlreichen Kommentaren, Postings und persönlichen Gesprächen haben wir viel Zuspruch und aufmunternde Worte erhalten. Besonders beeindruckt waren wir, dass sich bereits jetzt zahlreiche treue Festivalbesucher bei uns gemeldet haben und bei einem Ausfall auf eine Rückerstattung des Ticketpreises verzichten wollten. In dieser ungewissen Situation, in der wir nicht wissen, wie groß das Ausmaß auch für die Zukunft des Africa Festivals sein wird, hilft uns eine solche Unterstützung ungemein."

Auch das "Umsonst & Draußen" auf den Würzburger Mainwiesen wird 2020 nicht stattfinden. Jedes Jahr Ende Juni lockt das Festival regelmäßig zehntausende Besucher an. Die nächste Auflage des "U&D" soll am 17. Juni 2021 starten.

Weindorf Würzburg ersatzlos gestrichen

Dem Corona-bedingten Verbot von Großveranstaltungen fällt auch das 34. Würzburger Weindorf zum Opfer. Das für den 29. Mai bis 7. Juni geplante Weindorf auf dem Marktplatz werde ersatzlos gestrichen, sagte Andreas Korger von den Würzburger Festwirten dem BR. Auch die ab 27. August geplante Weinparade finde nach derzeitigem Stand nicht statt, so Korger. Für die zwölf Weindorf-Wirte sei die Absage der Traditionsveranstaltung "eine absolute Katastrophe". Der wirtschaftliche Ausfall tue weh, zumal in Hotels und Gaststätten derzeit ohnehin kein Umsatz hereinkomme.

Außerdem gebe es durch die Absage einen Dominoeffekt, der andere Betriebe betreffe, die mit dem Weindorf verbunden seien: Winzer und Handwerksbetriebe etwa. Insgesamt seien am Weindorf rund 40 Firmen und bis zu 300 Mitarbeiter beteiligt, so Korger.

Residenznächte Würzburg verschoben

Auch die für den 22. und 23. Mai 2020 geplanten Residenznächte in Würzburg werden um ein Jahr verschoben, nämlich auf den 14. und 15. Mai 2021. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit für den gleichen Wochentag im kommenden Jahr. Ebenso besteht die Möglichkeit, die gekauften Eintrittskarten zurückzugeben.

Vom Würzburger Mozartfestival gibt es bisher keine offiziellen Statements zu Absagen. Auch zum Würzburger Kiliani-Volksfest und dem Musikfestival Hafensommer kann ein Sprecher der Stadt derzeit keine verbindliche Aussage treffen. Sämtliche Highlights des Würzburger Veranstaltungsfrühlings- und sommers wären aber von einem Verbot bis 31. August betroffen, ebenso das ab dem 29. Mai geplante Weindorf auf dem Marktplatz.

Volkacher Weinfest fällt ebenfalls aus

Auch das größte Weinfest Frankens in Volkach (Lkr. Kitzingen) fällt dem Coronavirus-Verbot zum Opfer. Es hätte vom 14. bis zum 18. August stattfinden sollen. "Wir haben alle Vorbereitungen gestoppt und die Reißleine gezogen", sagte Marco Maiberger, der Leiter der Volkacher Touristinfo dem Bayerischen Rundfunk.

An den fünf Veranstaltungstagen kommen ungefähr 50.000 Besucher in den kleinen Weinort an der Mainschleife. Es ist damit das Weinfest mit den meisten Besuchern. Das Verbot sei für Winzer, Hoteliers, Pensionen, Campingplätze, die Gastronomie – aber auch für die örtlichen Vereine ein herber, finanzieller Verlust, betonte Maiberger. Viele Firmen und die bereits gebuchten Bands seien jedoch sehr kulant und würden auf die Stornierungsgebühren verzichten, so Maiberger.