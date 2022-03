Abgesagt oder nicht? Debatte um Allgäuer Festwoche

Fällt die Festwoche in Kempten nun 2022 das dritte Mal in Folge aus oder nicht? Am Montagabend hatte sich der Werkausschuss des Stadtrates mit dieser Frage befasst. Für die Leiterin der Allgäuer Festwoche, Martina Dufner, wurde in der Sitzung nicht beschlossen, dass die Festwoche ausfällt. Das bestätigte sie im Laufe des Abends zwei Mal gegenüber dem BR.

Festwoche ja, aber in anderer Form

Die Allgäuer Zeitung hatte online bereits vermeldet "Allgäuer Festwoche 2022 fällt aus". Indirekt soll das Oberbürgermeister Thomas Kiechle (CSU) gesagt haben, denn: Eine Festwoche ohne Aussteller in eigenen Zelten ist in seinen Augen keine Festwoche.

Dahinter steckt ein Problem mit den Festzelten, erklärt Dufner: "Der Veranstalter, mit dem wir seit 35 Jahren zusammengearbeitet haben, hat wegen der Corona-Pandemie seine Event-Abteilung geschlossen und so einfach ist kein Ersatz zu bekommen."

Festzelte sind Mangelware

Ein weiterer Grund: Wegen der vielen Geflüchteten aus der Ukraine sind aktuell kaum noch große Zelte zu bekommen. Zudem müssten die Festzelte für das Gelände in Kempten auch bestimmte technische Vorgaben erfüllen, da sie mit einer speziellen Verankerung auf der Decke des Parkhauses am Königsplatz befestigt werden. Der Ausstattungsmangel betrifft aber auch vermeintlich profane Dinge wie Bauzäune und Toiletten-Wägen.

Keine Entscheidung, die Festwoche abzusagen

Zu einer Entscheidung, die Festwoche deshalb abzusagen, konnte und wollte sich der Werkausschuss laut Dufner aber noch nicht durchringen. So soll nun unter anderem geprüft werden, ob eventuell eine stark verkleinerte Festwoche möglich ist, nur mit einem Bierzelt, aber ohne Zelte für die Wirtschaftsaussteller.

"Gammer auf'd Feschtwoch'" - oder nicht?

Dazu soll es dann eine Sondersitzung des Werkausschusses geben. So geht es nun aber offenbar nur um die Definition, wann die Festwoche noch eine Festwoche ist - und ob dann noch der Slogan "Gammer auf'd Feschtwoch'" gilt.