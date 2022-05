Abgelenkt durch Brotzeit am Steuer: Lkw auf A8 kippt um

Eine Brotzeit am Steuer wurde am Samstag gegen 14 Uhr zum Verhängnis für den Fahrer eines Sattelzugs auf der A8 am Irschenberg. Als der Fahrer sich zur Beifahrerseite hinüber beugte, um an seine Brotzeit zu gelangen, verlor er die Kontrolle über den Lkw, der auf dem Autobahnabschnitt mit starkem Gefälle ins Schleudern geriet.

Griff nach Brotzeit brachte Lkw ins Schleudern

Der 52-Jährige fuhr zunächst gegen die linke und dann gegen die rechte Leitplanke. Der Sattelzug kippte um, wobei er die Mittelleitplanke durchbrach. Der Fahrer brach sich bei dem Unfall eine Hand, konnte das Führerhaus jedoch selbständig verlassen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei kam der Mann "relativ glimpflich" davon.

Fahrer laut Polizei "glimpflich" davongekommen

Die Bergung des Lastwagens dauert aktuell noch an. In Richtung München bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Wegen der Aufräumarbeiten sind Richtung München die linke und die mittlere Fahrspur gesperrt. In Richtung Salzburg ist nur die linke Spur gesperrt.