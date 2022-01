Abgelaufene Biontech-Dosen auch in Ingolstadt verimpft

In einem Impfzentrum in Ingolstadt ist versehentlich abgelaufener Impfstoff verwendet worden. In 201 Fällen wurde demnach vergangene Woche (4. und 5. Januar) der Biontech-Impfstoff verimpft, dessen Haltbarkeitsdatum ein bis zwei Tage (am 3. Januar) abgelaufen war, wie die Stadt Ingolstadt mitteilte.

Mitarbeiter der Außenstelle Unsernherrn des Impfzentrums Ingolstadt hätten das Ablaufdatum der Charge übersehen, als sie den Impfstoff aus der Kühlung genommen hatten, erklärte ein Stadtsprecher.

Bei einer routinemäßigen internen Kontrolle wurde nun der Fehler festgestellt und den zuständigen Stellen gemeldet. Personen, die an den betroffenen Tagen in der Ingolstädter Außenstelle geimpft wurden, werden nun laut Stadtverwaltung vom Impfzentrum kontaktiert und aufgeklärt.

Kostenloser Antikörpertest möglich

Laut ärztlicher Leitung des Impfzentrum ist die Verimpfung mit dem abgelaufenen Vakzins für die Betroffenen undenklich. Es bestünden keine gesundheitlichen Folgen. Auch der Impfschutz bliebe bestehen. Um die Impfwirkung zu überprüfen, wird den betroffenen Personen nun ein kostenloser Bluttest zur Antikörperbestimmung angeboten.

Die Regierung von Oberbayern hat nach eigenen Angaben die Firma Biontech unverzüglich über den Vorfall informiert und von dort eine pharmakologische Bewertung angefordert. Auch das Paul-Ehrlich- Institut habe man in Kenntnis gesetzt.

Abgelaufener Impfstoff auch in Ebersberg verabreicht

Erst am Dienstag war ein ähnlicher Fall in Ebersberg bekanntgeworden: Im dortigen Impfzentrum hatten 1.800 Menschen abgelaufenen Biontech-Impfstoff bekommen. Auch hier wurde das Haltbarkeitsdatum aber nur um wenige Tage überschritten.

Die Impf-Pannen in Ingolstadt und Ebersberg sind nach Aussage des Gesundheitsministeriums derzeit bayernweit die einzigen bekannten Fälle.

Experten: Kein Anlass zur Sorge für Betroffene

Dass für die Betroffenen kein Grund zur Sorge besteht, bestätigten mehrere Mediziner: Der Impfstoff verliere mit dem Ablaufdatum seine Wirksamkeit nicht - schon gar nicht, wenn es sich nur um einige Tage handele, sagte Hedwig Roggendorf, Impfexpertin am Münchner Klinikum rechts der Isar, auf BR24-Anfrage.

Michael Hoelscher, der Leiter der Infektions- und Tropenmedizin an der LMU München, erklärte, nach dem Auftauen seien die Impfdosen einen Monat bei Lagerung im Kühlschrank verwendbar. Nach einem Monat und wenigen Tagen seien sie dann nicht plötzlich unwirksam, so der Experte.