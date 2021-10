Abgehängt? Gefahr von Altersarmut in Bayern besonders hoch

Bayern gilt als vergleichsweise wohlhabendes Bundesland. Viele Spitzenverdiener - wenig Arbeitslosigkeit. Trotzdem sind rund 22 Prozent der bayerischen Rentnerinnen und Rentner von Armut bedroht - und damit teilweise deutlich mehr, als in allen anderen Bundesländern. Das zeigt eine ausführliche Datenanalyse von BR Data. Besonders betroffen sind demnach Frauen über 65.

Niedriglöhne und Minijobs als Armutsrisiko

Die Gründe, weshalb die so genannte Armutsgefährdungsquote in Bayern vergleichsweise hoch ist, sind vielfältig. Häufig hätten die Menschen im Freistaat im Niedriglohnsektor oder als Minijobber in Gastronomie, Tourismus oder in der Landwirtschaft gearbeitet, erklärt die Landesvorsitzende des Sozialverbands VdK, Ulrike Mascher. Da komme dann eben nur eine niedrige Rente dabei heraus.

Zudem hätten sich Frauen häufig zu sehr auf den Verdienst der Männer verlassen. Doch wenn der ausfalle, etwa durch Krankheit, Tod oder Scheidung, dann gehe dieses Modell oft nicht mehr auf. Zumal das Unterhaltsrecht 2008 so geändert wurde, dass ein grundsätzlicher Versorgungsunterhalt bis zum Lebensende für Geschiedene nicht mehr vorgesehen ist. Und zwar rückwirkend gültig für alle Ehen, die nach 1977 geschieden wurden.

SPD: Frauenbild der CSU führt zu Altersarmut

Die Landtags-SPD macht die CSU mitverantwortlich für die hohe Armutsgefährdung gerade von Rentnerinnen. Die sozialpolitische Sprecherin der Fraktion, Doris Rauscher, sagt, die CSU haben wegen ihres konservativen Familien- und Frauenbilds "viele viele Jahre verschlafen". Jetzt stehe man vor der Situation "dass die Altersarmut in Bayern besonders hoch ist.“ Viel zu spät im Vergleich zu anderen Bundesländern habe man den Frauen überhaupt erst ermöglicht arbeiten zu gehen - durch den Ausbau der Kinderbetreuung. Und auch wenn Bayern in den vergangenen Jahren viel Geld in die Hand genommen habe: nach wie vor fehlten passgenaue Betreuungsmöglichkeiten für Kita- und Grundschulkinder.

Sozialministerium: Vermögen wird in Statistik nicht berücksichtigt

Sozialministerin Carolina Trautner kontert. Erstens habe der Freistaat zuletzt viel investiert, um die Kommunen beim Ausbau von Kitas zu unterstützen. Und zweitens sei die reale Altersarmut in Bayern gar nicht so hoch wie die Armutsgefährdungsquote suggeriere. Schließlich berücksichtige die Statistik das vorhandene Vermögen nicht. Ein Hinweis der zutreffend ist. Mit Blick auf die Zahl der Rentnerinnen und Rentner, die Grundsicherung beantragen, liege Bayern mit 2,8 Prozent klar unter dem Bundesdurchschnitt von 3,2 Prozent, so Trautner. "Da stehen wir im Bundesvergleich gar nicht so schlecht da", betont die CSU-Politikerin. Die Ministerin verweist zudem auf die Bemühungen der CSU für die Ausweitung der Mütterrente - als Baustein im Kampf gegen die Altersarmut von Frauen.

VdK: Mütterrente schützt nicht vor Armut

Die Landesvorsitzende des Sozialverbands VdK, Ulrike Mascher, erkennt das an. Die Mütterrente für Frauen, die vor 1992 Kinder geboren hätten, sei natürlich "eine Gerechtigkeitsfrage". Das Armutsproblem löse die Mütterrente dennoch nicht. "Das können Sie nur lösen, wenn eine kontinuierliche Erwerbstätigkeit da ist, die auch mit einem anständigen Lohn verbunden ist", so Mascher.

In Zweifel zieht Mascher die vergleichsweise niedrige Grundsicherungsquote als Parameter für die tatsächliche Armut von Rentnerinnen und Rentnern in Land und Bund. Es sei mehrfach von Studien - etwa des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) - belegt worden, dass bis zu 60 Prozent der Berechtigten keine Grundsicherung beantragen. Gründe dafür seien Scham oder hohe bürokratische Hürden. Auch hätten Berechtigte oft Angst, dass die eigenen Kinder belangt werden. Das aber sei nicht der Fall. Mascher fordert deshalb eine bessere Aufklärung von Betroffenen.

Mit dem Mindestlohn gegen die Altersarmut?

SPD, Grüne und die Linke fordern, den Mindestlohn anzuheben - unter anderem als Mittel gegen die Altersarmut. Doch auch mit den derzeit diskutierten Beträgen von 12 oder 13 Euro pro Stunde würde man künftige Rentnerinnen und Rentner nicht aus der drohenden Altersarmut herausholen, sagt der Rentenexperte des DIW, Johannes Geyer. Wer 45 Jahre Vollzeit zu einem Mindestlohn von 12 Euro arbeite, komme nicht über das Grundsicherungsniveau. Nach derzeitigen Berechnungen brauche man dazu eine Stundenlohn von 16 Euro, so Geyer. Der Ökonom geht zudem davon aus, dass sich die Lage auch durch die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen nicht entspannen wird.

DIW: Altersarmut wird sich verschärfen

"Wir gehen davon aus, dass die Altersarmut eher steigen wird", so Rentenexperte Geyer. Das liege nicht zuletzt auch daran, dass die Änderungen am Arbeitsmarkt sehr langsam Wirkung zeigten. Und weil Frauen weitgehend in Teilzeit arbeiteten, reiche auch das nicht für ein auskömmliches Alterseinkommen.

Für Rentnerinnen und Rentner, die schon jetzt in prekären Verhältnissen leben, dürfte sich die Situation bereits in diesem Winter verschärfen. Denn die aktuell steigenden Energiekosten sorgen auch für höhere Lebensmittelpreise. Der Strom wird teurer, die Heizkosten klettern nach oben. Die Erfahrung der VdK-Landesvorsitzenden Ulrike Mascher ist, dass gerade viele alte Menschen in Wohnungen leben, "die nicht perfekt gedämmt sind". Alles Voraussetzungen, die ein ohnehin knappes Budget völlig aus dem Gleichgewicht brächten, warnt Mascher.

Und Johannes Geyer weist auf ein weiteres Problem hin: Die derzeitige Inflation sei bei der Anpassung der Regelsätze für die Grundsicherung im Alter fürs kommende Jahr noch nicht mit eingepreist. Grundsicherungsbezieher können also nicht damit rechnen, dass sie ab Januar entsprechend mehr Geld in der Tasche haben, um die steigenden Preise auszugleichen.

Armutsgefährdung: abhängig vom Einkommen des Umfelds

Nach dem EU-Standard gelten Menschen als armutsgefährdet, die weniger als 60 Prozent des mittleren Äquivalenzeinkommens zur Verfügung haben. Um Ausreißer auszugleichen, wird das mit dem so genannten Einkommensmedian eines definierten Umfelds verglichen. Entsprechend kann sich die Quote verändern, je nach dem, welchen Median man als Vergleichswert heranzieht. Sozialverbände wie der VdK Bayern sowie die Experten des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) plädieren für die Verwendung der Landesmediane, um den unterschiedlichen Einkommens- und Preisniveaus in den Bundesländern Rechnung zu tragen. Da der Durchschnittslohn in Bayern vergleichsweise hoch ist, sind der Statistik zufolge auch mehr Menschen armutsgefährdet. Ziehe man beispielsweise das bundesweite Durchschnittseinkommen als Vergleichswert heran, würden weniger bayerische Rentnerinnen und Rentner als armutsgefährdet gelten. Die Höhe der Lebenshaltungskosten wird in dieser Statistik allerdings nicht berücksichtigt.