Abgeerntetes Getreidefeld bei Augsburg in Brand geraten

Schreck für den Landwirt und die Anwohner in den Nachbargemeinden Mühlhausen und Gersthofen. Am Mittwochabend gegen 22 Uhr 20 stand unmittelbar hinter der Anschlussstelle Augsburg-Ost der Autobahn A8 eine Fläche von 10 Fußballfeldern in Flammen. Das Getreidefeld war erst knapp eine Stunde zuvor von einem Mähdrescher abgeerntet worden. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Die Berufsfeuerwehr Augsburg war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, auch mit einem LKW mit großem Wassertank. Ferner die Freiwilligen Feuerwehren Gersthofen und Mühlhausen. Weitere Feuerwehren wurden in Bereitschaft versetzt. Sicherheitshalber rückte auch der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen an, da zunächst nicht klar war, was genau brennt und auch wegen der Größe des Brandes.

Hat ein glühendes Maschinenteil den Brand ausgelöst?

Die Polizei sperrte die Mühlhauser Straße vorübergehend in beiden Richtungen, da dort Einsatzfahrzeuge rangieren mussten. Der Brand war von der Autobahn A8 zu sehen, die Anschlussstelle Augsburg-Ost liegt in unmittelbarer Nähe. Unklar ist, was den Brand ausgelöst hat. Ursache war möglicherweise ein glühendes Maschinenteil oder ein heißer Auspuff, so die Polizei. Durch die lang anhaltende Hitzewelle waren der Boden und die Getreidehalme extrem trocken und dürr geworden.

Erst vor wenigen Tagen brannte ein Getreidefeld zwischen Göggingen, Haunstetten und Inningen. Das erntereife Gerstenfeld stand auf einer Fläche von etwa 200 mal 50 Metern in Flammen. Starker Wind sorgte dafür, dass der Brand sich schnell ausbreitete. Gemeinsam mit einem Landwirt, der mit seinem Traktor und einem Anhänger mit Wassertank direkt auf das Feld gefahren war, konnte die Feuerwehr den Brand am Sonntag (17.07.) schnell löschen

