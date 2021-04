Abgebrannte Wertach Mühle: Große Unterstützung für Wiederaufbau

Natascha Glasow bekommt viel Unterstützung: Nachbarn brachten von Anfang an das Allernötigste und kochen Essen – vor allem für die Schar an Helfern vor Ort. Die kommen alle aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis und richten der Sozialarbeiterin gerade zwei Zimmer in einem Nebengebäude ein, damit sie wieder ein Dach über dem Kopf hat.

Freiwillige Helfer und Crowdfunding damit es weiter geht

Olaf Will ist nach seiner Schicht aus Nürnberg gekommen, um zwei Tage zu helfen. Der Wertacher Simon Fischer sagt, dass er hier so viele schöne Stunden verbracht habe, "deshalb muss man einfach helfen, das hier wieder aufzubauen." Fabian Glasow, der Sohn der Betreiberin, lebt inzwischen in Berlin und hat gemeinsam mit seiner Freundin eine Crowdfunding-Aktion gestartet.

Auch die Gemeinde Wertach hat zusammen mit dem Allgäuer Hilfsfonds eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Natascha Glasow ist von der Hilfsbereitschaft begeistert: "Das ist bei aller Tragik auch wunderbar. Das ist so so rührend, dass man manchmal denkt, wow, man spürt den Schmerz gar nicht so." Sie hofft jetzt, dass sie bald wieder richtig loslegen und auch das Ferienheim wiederaufbauen kann.