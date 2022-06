Abgebrannte Nürnberger Kita: Stadt bietet Betreuungsoptionen an

Die Stadt Nürnberg hat nach dem Brand eines Kita-Neubaus im Mai den Eltern nun alternative Angebote für die Betreuung ihrer Kinder gemacht. Für die Kindergartenkinder gebe es Plätze in zwei Kindergärten der Stadt und der Einrichtung eines freien Trägers. Dort könnten 250 Kinder untergebracht werden.

Eltern wurden bereits informiert

Die Eltern sind angeschrieben worden, ob diese Möglichkeiten für sie infrage kommen würde, berichtet Jugendamtsleiterin Kerstin Schröder auf BR-Anfrage. "Wir haben nach Lösungen im näheren Umfeld gesucht", sagte sie. Wenn genügend Rückmeldungen kämen, habe das Jugendamt vielleicht Ende kommender Woche einen Überblick, für wie viele Kinder tatsächlich Ausweichplätze gebraucht werden.

Auch Lösung für Hortkinder

Für Hortkinder gibt es eine Lösung am Thoner Espan. In einem städtischen Hort wurden Plätze aufgestockt. Über das weitere Vorgehen will das Jugendamt voraussichtlich Ende nächster Woche informieren.

Die neue Kita hätte erst im Verlauf des Herbstes ihren Betrieb aufgenommen, so Schröder weiter. Deswegen sei noch unklar, wie viele Schulkinder den Hort und die Mittagsbetreuung besucht hätten. Es habe Vormerkungen, aber noch keine verbindlichen Anmeldungen gegeben.

Aus ungeklärter Ursache abgebrannt

Auf der Baustelle der neuen Kita im Nürnberger Norden war am 9. Mai aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Der Holzbau hat zwölf Millionen Euro gekostet und sollte im September eingeweiht werden.