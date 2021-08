Abfüllen ohne Kleckern? Mit diesem Prototyp aus Kempten klappt's

Jogurt oder Frischkäse zum selber abfüllen kennt man aus Unverpacktläden oder vom Frühstücksbuffet: Es dauert meist nicht lange, bis jemand kleckert und die Lebensmittel neben ihrem Ziel landen. Was nicht mehr appetitlich aussieht, stellt auch hygienisch ein Problem dar. Doch genau dafür haben Studierende der Hochschule Kempten jetzt eine Lösung entwickelt: Einen Abfüllautomaten, der zähflüssige Lebensmittel kühlt und abfüllt, ohne zu kleckern.

Innovation für die Lebensmittelbranche

Ihre Premiere feiert die Innovation in einem Kemptener Naturkostladen, wo das Sortiment immer mehr unverpackte Lebensmittel umfasst. Dieser Trend erfasst die gesamte Lebensmittelbranche - und bringt ein Problem mit sich: Im Allgäu gibt es zum Beispiel viele Milchtankstellen, allerdings fehlt bisher ein Gerät, das sich sauber und hygienisch von den Kundinnen und Kunden selbst bedienen lässt - so die Marktanalyse der Kemptener Studierenden.

Ein Knopfdruck genügt

"Der aufwändigste Part in der Entwicklung waren die Düsen, aus denen die Lebensmittel kommen", so Projektleiterin Regina Schreiber von der Hochschule Kempten. Denn hier sollte wirklich nichts nachtropfen oder kleckern, sodass am Ende nur ein Knopfdruck nötig ist, um das gewünschte Lebensmittel abzufüllen.

Drei Jahre Entwicklung

Bis zum Prototypen der kleckerfreien Abfüllanlage war es ein langer Weg: Drei Jahre lang haben 50 Studierende von den Fakultäten Maschinenbau, Informatik und Betriebswirtschaft an dem Konzept gearbeitet und an der Maschine getüftelt.

Komplett im 3D-Drucker entstanden

Entstanden ist daraus ein Automat, der ein wenig an einen Kaffeeautomaten erinnert, weiß und zylinderförmig. Statt der Kaffeetasse kann dort der Jogurtbecher oder das Abfüllglas gefüllt werden. Entstanden ist der Prototyp komplett im 3D-Drucker der Hochschule, getestet wird er ebenfalls vor Ort in Kempten, im Naturkostladen.

Die Nachfrage ist schon da

Dort soll sich vor allem zeigen, wie alltagstauglich das Gerät ist. Eingesetzt werden könnte es dann zum Beispiel in Unverpacktläden oder bei Direktvermarktern, wie Bauernhöfen oder kleineren Molkereien. Laut Projektleitung ist die Nachfrage schon sehr groß: Zusammen mit einem Maschinenbau-Unternehmen könnte die Hochschule das Gerät in Serie herstellen, so Regina Schreiber, und das schon im kommenden Jahr.