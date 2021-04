Abfälle und Fäkalien: Ausflügler vermüllen das Walberla

Es wird langsam wärmer und die Menschen zieht es nach draußen – nach dem langen Lockdown-Winter umso mehr. Mit der Zunahme an Ausflüglern häuft sich in der Natur allerdings auch der Dreck, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn sie lassen nicht nur Unmengen an To-Go-Verpackungen zurück, sondern nutzen ihre Umwelt inzwischen auch ziemlich großzügig, wenn es um die Verrichtung persönlicher Bedürfnisse geht.

Notdurft direkt vor der Berghütte verrichtet

Vor allem rund um die Ehrenbürg – im Volksmund Walberla genannt – nimmt die Verschmutzung durch Fäkalien zu. Mitarbeiter der Bergwacht Forchheim beobachten das schon seit einiger Zeit. Zuletzt habe jemand seine Notdurft sogar direkt vor dem Eingang einer Bergwacht-Hütte verrichtet, berichten die Forchheimer. Dass Wanderer auch mal ein dringendes Bedürfnis verspüren, sei völlig normal. Man könne die Fäkalien aber wenigstens vergraben und nicht einfach überallhin platzieren.

Toiletten in Gastro-Betrieben fehlen

Auch im Fichtelgebirge kann man ein Lied davon singen. Dort hatte man das Problem schon im Winter, als die Menschen scharenweise zum Ochsenkopf kamen, berichtet Ferdinand Reb von der Tourismuszentrale in Fichtelberg. "Wegen Corona waren die Toiletten ja überall geschlossen." Inzwischen seien die öffentlichen WCs am Großparkpatz in Bischofsgrün aber wieder zugänglich. Dass die Menschen sich im Freien erleichtern, ist Reb zufolge vor allem im Umfeld den Talstationen vorgekommen.

To-Go-Verpackungen sorgen für Müllberge

Ein enormes Problem ist auch die Zunahme von Einweg-Verpackungen. Nicht nur am Walberla oder im Fichtelgebirge ist das zu beobachten, sondern in allen Regionen im Freistaat, sagt Waltraud Galaske, die sich beim Bund Naturschutz um das Thema Abfälle kümmert. Sie fürchtet, dass das lange Oster-Wochenende erneut für riesige Müllberge sorgt und bittet die Menschen, ihr Verhalten zu überdenken. "Früher ist es doch auch gegangen, dass man eine Brotzeit-Box und eine Thermoskanne mitgenommen hat."