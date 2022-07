Abenteuer Flusswandern: Paddeln auf der Pegnitz

Viel braucht es nicht für ein Paddelabenteuer vor der Haustüre. Eine Schwimmweste, ein Paddel und ein Boot. Das alles bekommt Frankenschau-Moderatorin Dagmar Fuchs von Manfred Eder, dem Kanuprofi Frankens. In Rupprechtstegen ist sie mit ihm verabredet und wird eingeweiht in die Kunst des Kajakfahrens. Manfred Eder betrieb viele Jahre eine Kanuschule und ist leidenschaftlicher Paddler. Schon auf fast allen Kontinenten war er unterwegs, doch sein Heimatfluss ist ihm der Liebste. Die Pegnitz sei eine Perle mit vielen Gesichtern. Von ruhig, schnell bis wild, einfach ein guter Ort zum Abschalten und Spaß haben, erzählt Manfred Eder.

70 Kilometer Paddelvergnügen

Für Moderatorin Dagmar Fuchs geht es zum ersten Mal im Kajak aufs Wasser. Ein bisschen Respekt ist schon dabei, als Manfred sie in voller Montur samt Boot in die Pegnitz "schubst". Doch der erste Schock ist schnell vergessen, das Coaching beginnt und die Begeisterung lässt nicht lange auf sich warten.

"Ich bin so gespannt, was mich erwartet. Natürlich kenne ich die Pegnitz und stand schon viele Male am Ufer, doch mit dem Kajak darauf zu paddeln, auf die Idee bin ich noch nie gekommen." (Moderatorin Dagmar Fuchs)

Und dann gleich so eine lange Tour. Auf rund 70 Kilometern ist die Pegnitz befahrbar. Sie führt von ihrem offiziellen Quellort in Pegnitz bis zu ihrer Verschmelzung zur Regnitz in Fürth durch eine landschaftlich und kulturell abwechslungsreiche Region. Moderatorin Dagmar Fuchs trifft dabei auf Menschen, die alle eine besondere Verbindung zum Fluss haben.

Leben am Wasser

Für die einen ist die Pegnitz. Freizeit, für die anderen ihr „Motor“. Wie bei Kammmacherin Melanie Groetsch in Enzendorf. Als eine der wenigen beherrsch sie noch ein altes Handwerk und stellt in ihrer kleinen Manufaktur aus regionalen Hölzern Haarkämme her. Die Kraft der Pegnitz nutzt sie für ihren Strom und lebt mit dem Wasser.

"Es ist schön so nah am Element Wasser zu sein. Wenn die Pegnitz trüb wird, weiß ich schon, dass es weiter oben regnet und dass es in einer halben Stunde bei uns ist. Ich bin direkt am Eisvogel, am Bieber, an der Wasseramsel. Das genieße ich jeden Tag." (Melanie Groetsch, Kammmacherin)

Unberührte Naturidylle, Fliegenfischer-El Dorado, Klein-Hawaii für die Schnorchler und Surfer, die Pegnitz erfüllt jede dieser Rollen souverän. Gerade für Erholungssuchende und Freizeitsportler ist sie ein wahres Paradies. Nervenkitzel und Adrenalin spürt Moderatorin Dagmar Fuchs von der ersten Sekunde auf dem Wasser. Beschaulich vor sich hinpaddeln? Fehlanzeige! Die Pegnitz fordert mit vielen kleinen Schwallen, Kurven und Strömungen.

Im Team unterwegs

Die Strecke bis Hersbruck ist für Kajakanfängerin Dagmar Fuchs noch gut händelbar. Doch von dort aus steigt Kanucoach Manfred Eder wieder mit ins Boot. "Ab hier liegen auch viele Bäume quer im Wasser, da ist höchste Vorsicht geboten. Als Anfänger darf man sich da nicht überschätzen und dumme Gedanken kommen. Wasser kann schnell gefährlich werden", warnt Manfred Eder.