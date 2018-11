20.11.2018, 10:32 Uhr

Abdul Kirawahns Laden ersetzt Tante Emma in Höchstädt

Supermärkte auf der grünen Wiese, leere Geschäfte in der Innenstadt – so entwickelte sich auch Höchstädt im Landkreis Dillingen. Abdul Kader Kirawan hält dagegen. In Syrien war er Großhändler – mit einem kleinen Laden fängt er jetzt neu an.