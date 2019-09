Abbruch der ehemaligen Gesa-Klinik in Freyung beginnt

Jetzt muss sie endgültig weichen - die verlassene Gesa-Klinik in Freyung. Der Ort für eine perfekte Grusel-Geschichte: 16 Jahre lang stand sie verlassen und verwahrlost da. Am Ende wurde ihr Inventar versteigert.

Der endgültige Abriss der Gesa-Klinik

In der Nacht auf Mittwoch wird ein Bagger mit einem Gewicht von 51 Tonnen den Geyersberg hinaufrollen. Für den Schwertransport werden zwischen 22 und 23 Uhr kurzfristig Straßen gesperrt, teilt die Stadt mit. Am Mittwoch geht’s mit dem maschinellen Rückbau des ersten Gebäudekomplexes los. In zwei Wochen kommt dann der ganz große Abbruchbagger. Er hat einem Gewicht von 132 Tonnen. Allein der Ausleger des Baggers ist 43 Meter lang. Wie die Baufirma Karl mitteilt, werden insgesamt fünf Bagger, ein Radlader, diverse kleinere Maschinen sowie bis zu 20 Mitarbeiter im Einsatz sein.

Stadt konnte sich den Abriss nicht leisten

Die ehemalige Klinik in Freyung mit rund 50.000 Quadratmetern Geschossfläche wird für die Landesgartenschau 2022 abgerissen. Die Stadt kann sich den Abriss aber nicht leisten. Möglich macht ihn der Bauunternehmer Günther Karl, der der Stadt das Grundstück für einen symbolischen Euro abkaufte und die Kosten für den Abriss übernimmt.

Inventar-Versteigerung im Mai

Im Mai konnten Bürger die alte Klinik ausräumen: Hunderte kamen und nahmen Röntgengeräte, Feuerlöscher, Swimmingpool-Geländer, Matratzen und andere Einrichtungsgegenstände mit. Seither ist die Baufirma damit beschäftigt, das Haus zu entkernen und die verbauten Schadstoffe zu entsorgen.

Abrisskosten gehen in die Millionen

Weil das Gebäude so schadstoffbelastet ist, fallen die Abriss- und Entsorgungskosten hoch aus. Einem Gutachten zufolge kommen 8,2 Millionen Euro auf den Unternehmer zu. Wenn nichts mehr von der Klinik steht, will Unternehmer Karl das Gelände an die Stadt verpachten. Für die Landesgartenschau sollen hier Aussichtsterrassen und promenadenartige Aufenthaltsbereiche angelegt werden.

16 Jahre Leerstand der Gesa-Klinik

Die Gesa-Klinik wurde in den 70er Jahren gebaut und 1999 geschlossen. Bis 2015 stand sie leer, dann kaufte die Stadt das Grundstück und nutzte die Räume zeitweise als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge.