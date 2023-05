Abbau der Atomkraftwerke: Bald kommt Unterstützung aus Kulmbach

Vor wenigen Wochen wurden die drei letzten noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Mit der Abschaltung steht nun eine große Aufgabe an: der Rückbau der Anlagen, der pro Kernkraftwerk insgesamt 15 Jahre dauert. Bei diesem Vorhaben prüfen Strahlenschutzexperten jedes einzelne Teil von allen Seiten auf Radioaktivität und messen beispielsweise Rohre. Ist ein Teil frei von Strahlung, wird es recycelt und gelangt in den Wirtschaftskreislauf.

Unterstützung können die Strahlenschutzexperten in wenigen Jahren auch aus Kulmbach erwarten. Hier starten an diesem Freitag nämlich die Bauarbeiten für ein Kompetenzzentrum für Strahlenschutz. In dem neuen Laborgebäude sollen dann auch Messungen im Rahmen des Rückbaus der Kernkraftwerke durchgeführt werden.

Strahlenschutzlabor existiert schon seit 1988 in Kulmbach

Wie das bayerische Umweltministerium mitteilt, entsteht das Laborgebäude neben dem bestehenden Landesamt für Umwelt. Das Landesamt in Kulmbach hat bereits ein Strahlenschutzlabor. Es entstand 1988 im Zuge der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl.

Außerdem ist das Labor gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt in Augsburg zuständig für Messungen zur allgemeinen Umweltradioaktivität, heißt es vom Ministerium. Im Jahr 2025 soll der Neubau voraussichtlich fertig sein. Gleichzeitig wird das bestehende Gebäude im Schlossnordflügel umgebaut und saniert. Dort sollen künftig vor allem Büros entstehen. Der Neu- und der Umbau kosten laut Ministerium rund 43 Millionen Euro.

Der Erweiterungsbau wird an das Schloss Steinenhausen angrenzen und im Landschaftsschutzgebiet "Unteres Rotmaintal" liegen. Das zweigeschossige Gebäude wird in einen Hang gebaut und verschwindet nach dem Entwurf des Architekturbüros fast komplett unter einer Dachbegrünung. Das Erd- und Untergeschoss werden eine Fläche von insgesamt 960 Quadratmetern haben.