Ab Silvester: Verschärfte Corona-Regeln in Coburg

Aufgrund der hohen Infektionszahlen in Coburg werden die Corona-Regelungen weiter verschärft. Wie die Stadt Coburg am Mittwoch in einer Pressmitteilung bekannt gab, gelten die neuen Regeln ab am 31. Dezember um 0 Uhr und vorerst bis zum 10. Januar. Sie gelten nur für die Stadt selbst. Im Landkreis Coburg gelten weiterhin die bereits bestehenden Corona-Regelungen.

Treffen nur noch mit einem Haushalt - auch draußen

So dürfen Haushalte in der Stadt Coburg künftig nur noch Besuch von einem konkret benannten anderen Hausstand erhalten und sich auch nur mit diesem identischen Hausstand unter freiem Himmel, zum Beispiel zum Spazierengehen oder Sport treiben aufhalten. Weiterhin gilt die Beschränkung dabei auf maximal fünf Personen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgerechnet.

"Können nicht klären, wo Ansteckung entsteht"

Außerdem rät die Stadt zusätzlich von einem "Tourismus" in andere Landkreise, in denen die Regeln weniger scharf sind ab. "Coburg belegt bei den Inzidenzzahlen weiterhin einen der unrühmlichen Spitzenplätze und das Infektionsgeschehen in der Stadt ist diffus. Wir können also zumeist nicht genau klären, wo die Ansteckung entsteht", erklärte der Pressesprecher der Stadt, Louay Yassin. Aus genau diesem Grund müssten die Regelungen jetzt verschärft werden. Mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 547,82 verzeichnet Coburg bayernweit den höchsten Wert.

Beschränkung der Besuchszeit in Einrichtungen

Für Besuche in Einrichtungen wie Pflegeheimen, Krankenhäusern und Einrichtungen für betreute Wohngemeinschaften gilt außerdem eine Beschränkung der Besuchszeit von maximal 30 Minuten pro Patient und Tag. Besuche sind nur außerhalb des Zimmers erlaubt. Eine Ausnahme gilt für bettlägerige Personen. Jeder Besucher hat eine FFP2-Maske zu tragen.

Gottesdienste in Gebäuden nun untersagt

Versammlungen in geschlossenen Räumen sind weiterhin untersagt. Versammlungen unter freiem Himmel sind auf maximal 25 Personen und eine Dauer von 60 Minuten begrenzt. Es ist ein Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. Gottesdienste in Gebäuden sind nun grundsätzlich untersagt. Bei Gottesdiensten im Freien beträgt die Höchstteilnehmerzahl 50 Personen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist zwingend erforderlich. Außerdem sind Tätigkeiten bei Veranstaltungen, für die ein Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich ist, wie zum Beispiel Essen, Trinken, Rauchen oder die Benutzung von Blasinstrumenten oder Trillerpfeifen untersagt.