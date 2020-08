Ab September: Testzentren in allen niederbayerischen Landkreisen

In allen niederbayerischen Landkreisen wird es ab September mindestens ein Corona-Testzentrum geben. Dass bestätigte die Regierung von Niederbayern dem BR auf Anfrage. Demnach habe die Bayerische Staatsregierung am 10. August beschlossen, in jeder kreisfreien Stadt und jedem Landkreis ein Bayerisches Testzentrum einzurichten.

Freistaat weitet Testangebot aus

Damit weite der Freistaat Bayern sein Testangebot erneut aus und gewährleiste ein flächendeckendes Testangebot, das auch für die Reihentestungen von Lehrkräften und Schulpersonal sowie Erzieherinnen und Erziehern am Ende der Sommerferien genutzt werden solle. "Die Landkreise und kreisfreien Städte sind mit der Einrichtung und dem Betrieb der Testzentren beauftragt", so Katharina Kellnberger, Sprecherin der Regierung von Niederbayern.

Landshut: Vorbereitung auf Messegelände laufen

In den Landkreisen Dingolfing-Landau und Kelheim sind bereits Testzentren in Betrieb. In Landshut laufen die Vorbereitungen für die Reaktivierung des Testzentrums am Messegelände. Die Teststation war bereits im Frühjahr eingerichtet worden. Im Juni war der Betrieb der Teststation aufgrund geringer Nachfrage eingestellt worden, mit der Option, sie im Bedarfsfall reaktivieren zu können.

Straubing: Testzentrum "Am Hagen" wird reaktiviert

In Straubing wird ab September ein Testzentrum von Stadt und Landkreis reaktiviert. Anfang Mai war auch dort der Betrieb aufgrund geringer Nachfrage eingestellt worden. Pünktlich zum Monatswechsel soll das Testzentrum "Am Hagen" den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Straubing-Bogen wieder zur Verfügung stehen.

Pfarrkirchen: Testzentrum auf Berufsschulparkplatz

Im Landkreis Rottal-Inn wird pünktlich zum 31. August die Teststation auf dem Parkplatz der Berufsschule in Pfarrkirchen reaktiviert. Das sagte der Sprecher des Landratsamtes,Thomas Hofbauer, dem BR. Auch dort war schon mal eine Teststation betrieben worden. "Wir müssen nur noch entscheiden, ob wir die Station selbst betreiben, oder an einen externen Betreiber vergeben", sagte Hofbauer. Die Teststation war bereits am Wochenende wieder in Betrieb genommen worden, weil der Landkreis mehr als 100 Kontaktpersonen auf Corona testen musste.

Regen: Details werden Ende der Woche bekannt geben

Auch im Landkreis Regen ist ein Testzentrum geplant. Wann und wo es entstehen soll, das will das Landratsamt voraussichtlich bis Ende der Woche bekannt geben. Im Landratsamt in Passau soll es Mittwochvormittag (26.8.) eine Besprechung geben, bei der die genauen Details für die Teststation im Landkreis festgelegt werden, wie Pressesprecher Werner Windpassinger sagte. Im Landratsamt in Freyung-Grafenau war für eine Auskunft niemand zu erreichen.

Deggendorf: Innenminister Herrmann eröffnet Teststation

In Deggendorf wird ab dem 27. August ein Corona-Testzentrum in der Nähe des Eisstadions, Konrad-Adenauer-Str. 10, seinen Betrieb aufnehmen. Wie das Landratsamt schreibt, wird die Teststrecke am Donnerstag von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) eröffnet.