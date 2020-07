Ab Samstag fahren wieder Züge aus der Oberpfalz nach Prag

Nach fast vier Monaten Pause fährt am Samstag erstmals wieder ein Zug aus der Oberpfalz in die tschechische Hauptstadt Prag. Der Zugverkehr auf der Strecke von Schwandorf über Furth nach Pilsen war mit Beginn der Corona-Pandemie Mitte März eingestellt worden.

Trotz Grenzöffnung kein Zugverkehr

Außerdem gab es mehrere große Baustellen an der Bahnstrecke auf deutscher und tschechischer Seite. Deshalb konnte der Zugverkehr auch nach der Wiederöffnung der tschechischen Grenze am 5. Juni nicht wieder aufgenommen werden. Alle Züge endeten bisher am Grenzbahnhof in Furth im Wald.

Ab dem Wochenende sind die Alex-Züge zwischen München und Prag jetzt wieder fahrplanmäßig unterwegs, wie das Betreiberunternehmen "Länderbahn" auf Anfrage mitteilte.