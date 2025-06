Ab Pfingstmontag gibt es wieder mehr Sonne

Pfingsten fällt in diesem Jahr sprichwörtlich ins Wasser: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet wechselhaftes Wetter.

Durchwachsener Samstag

Am Samstag dominieren bundesweit die Wolken am Himmel. Im Süden ist es oft regnerisch, mit einzelnen kurzen Gewittern. Von der Bodenseeregion bis zur Oberpfalz und Niederbayern kommen 10 bis 25 Liter pro Quadratmeter zusammen.

Während der großen Freiluft-Festivals Rock im Park und Rock am Ring hätte man sich besseres Wetter gewünscht. Allerdings gibt es in der Südhälfte zwischendurch auch kurze sonnige Abschnitte, wie der DWD vorhersagt. Die Temperatur-Höchstwerte erreichen 17 bis 24 Grad.

Dazu weht ein oft mäßiger Südwest- bis Westwind mit frischen bis starken Böen bis 45 km/h. Im Bergland gibt es steife Böen bis 60 km/h, bei Gewittern sowie auf den Berggipfeln stürmische Böen bis 74 km/h.

"Frühherbstlicher" Pfingstsonntag

Am Pfingstsonntag erwartet der DWD "frühherbstliches Wetter", wie Meteorologe Nico Bauer sagt. Bei teils starkem Westwind treten erneut Schauer und örtlich auch kräftige Gewitter auf. Die Sonne zeigt sich dazwischen nur für kurze Zeit. "Somit sollte bei einem Feiertagsspaziergang an wetterfeste und auch wärmere Kleidung gedacht werden."

Die Temperaturen liegen an Sonntagnachmittag lediglich bei herbstlichen 14 Grad im Westen und Nordwesten und maximal 22 Grad im Osten.

Ab Pfingstmontag wieder mehr Sonne

Dafür erwartet uns am Pfingstmontag eine allmähliche Wetterbesserung. Während es im Norden voraussichtlich noch bis zur Mitte der neuen Woche immer mal wieder regne, setze sich im Süden bereits ab Montag langsam Hochdruckeinfluss durch, heißt es vom DWD.

Die Temperaturen bleiben auch am Montag noch kühl. Im Norden und im Bergland wird auch tagsüber häufig die 20 Grad Marke nicht erreicht. Im Laufe der Woche geht es mit den Temperaturen dann aber noch oben. Am Dienstag würden über der Mitte und dem Süden verbreitet 20 bis 25 Grad erwartet, am Mittwoch seien bis zu 30 Grad drin, am Oberrhein möglicherweise noch mehr, so der DWD.