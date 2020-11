vor 35 Minuten

Ab Montag: Neue Quarantäne-Verordnung tritt in Kraft

Für Rückkehrer aus Risikogebieten im Ausland treten mit Ende der Herbstferien am Montag in Bayern neue Quarantäneregeln in Kraft. Betroffen sind in erster Linie Touristen, die sich mehr als 24 Stunden in Risikogebieten aufhalten.