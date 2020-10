Ab Montag neue Lockdown-Regelungen im Landkreis Rottal-Inn

Ab Montag (02.11.) sollen im Landkreis Rottal-Inn neue Regelungen gelten, die sich dem von Bund und Ländern beschlossenen Teil-Lockdown angleichen. Das Landratsamt kann nach Rücksprache mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium zum Ende des Wochenendes die strengen Regelungen des faktischen Lockdowns aufheben, so das Landratsamt in einer Erklärung. Man werde sich weitgehend den dann geltenden bayernweiten Regelungen angleichen.

Strengere Landkreis-Regelungen enden am Sonntag

Die strengeren Regelungen des faktischen Lockdowns in Rottal-Inn, welche die Landkreisbewohner insbesondere im Bereich der Kontaktbeschränkungen stärker einschränken, enden damit am Sonntag um 24 Uhr. Die entsprechende Allgemeinverfügung wird dann aufgehoben.

Die wenigen strengeren Teile der bayernweiten Teil-Lockdown-Regelungen, wie zum Beispiel die Schließung von Kosmetikstudios, würden ab Montag ohnehin auch für den Landkreis Rottal-Inn gelten. Ab Montag, 0.00 Uhr, gelten also im Landkreis Rottal-Inn weitestgehend die Regelungen, wie sie von der bayerischen Staatsregierung vorgegeben werden.

Kitas bleiben geschlossen

Lediglich in drei Punkten werden diese noch für eine Woche, also bis einschließlich nächsten Sonntag (08.11.) ergänzt: Die Kitas bleiben während der Schulferien noch geschlossen. Die Besuchsmöglichkeiten in Krankenhäusern, Pflegeheimen etc. werden auf eine Person pro Bewohner/ Patient täglich begrenzt. Die Maskenpflicht und das Alkoholverbot auf den bekannten öffentlichen Plätzen bleiben bestehen.

Kein Überblick über Anzahl der Rottaler in Kliniken

Aufgrund der immer wieder aufkommenden Diskussion um die Patientenzahlen in den Krankenhäusern teilt das Landratsamt außerdem mit, dass die gemeldeten Zahlen sich lediglich auf die Rottal-Inn-Kliniken beziehen. Wie viele Patienten aus dem Landkreis in Kliniken in den Nachbarlandkreisen behandelt werden, könne derzeit nicht eruiert werden.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Demonstration am kommenden Montag der Pfarrkirchner P&R Parkplatz teilweise gesperrt wird. Dort wollen bis zu 500 Demonstranten gegen den Lockdown protestieren.