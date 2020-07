Zehn Wochen keine U-Bahnen zwischen Uni und Münchner Freiheit

Wer in München mit der U3 oder der U6 in die Stadt fährt, muss sich auf eine längere Sperrung einstellen. Fast zehn Wochen lang fahren zwischen den Haltestellen Universität und Münchner Freiheit keine U-Bahnen. Dafür ist ein Ersatzbus im Einsatz.

Generalsanierung der Weichenanlage "zwingend notwendig"

Grund für die Sperrung ist die erste Generalsanierung der Weichenanlage an der Münchner Freiheit seit fast 50 Jahren. Die Streckenunterbrechung ist notwendig, da quasi alles erneuert wird – Weichen, Schwellen, Schienen und Schotter, so MVG-Chef Ingo Wortmann. "Eine Vollsperrung ist immer eine Belastungsprobe – für die Fahrgäste wie auch für uns. Gleichwohl ist die Erneuerung zwingend notwendig, um unsere älteste U-Bahnstrecke auf Zukunftskurs zu bringen“, sagt Wortmann.

700 Züge pro Tag machen den Weichen zu schaffen

Im Jahr 1971 eröffnet, gelten die U3 und die U6 als die meistbefahrene Strecke innerhalb des Münchner U-Bahnnetzes. Hier fahren über 700 Züge pro Tag, vor Corona wurden in dem Abschnitt am Tag 180.000 Fahrgäste gezählt. Das zeige auch, wie belastet die Weichen an der Münchner Freiheit sind, die jetzt getauscht werden, sagt MVG-Sprecher Matthias Korte dem BR.

Ersatzbus fährt im dichten Takt

Während der fast zehnwöchigen Bauarbeiten bis zum 18. September wird die Münchner Verkehrsgesellschaft entlang der Ludwig- und Leopoldstraße einen Ersatzbus fahren lassen. Der Schienenersatzverkehr verkehrt tagsüber zwischen Universität und Münchner Freiheit in einem dichten Takt von bis zu zwei Minuten in beiden Richtungen. Die Fahrgäste werden dadurch nach Schätzungen der MVG etwa 15 bis 20 Minuten unterwegs sein.

Pendelzug und U8 im Einsatz

U3 und U6 werden während der Bauzeit von Süden in einem 8-Minutentakt bis zur Haltestelle Universität fahren. Ab der Münchner Freiheit Richtung Garching-Forschungszentrum bietet die MVG einen 10-Minuten-Takt, in der Hauptverkehrszeit wird er auf einen 5-Minutentakt verkürzt.

Etwas komplizierter wird es im Nordabschnitt der U3. Ab der Münchner Freiheit gibt es einen Pendelzug zum Scheidplatz. Wer vom Norden kommt, kann zwischen Moosach und der Innenstadt alternativ die U8 nutzen. Sie wird während der Bauzeit täglich im 10-Minuten-Takt via Hauptbahnhof zum Sendlinger Tor fahren, an Werktagen zwischen 6 und 20 Uhr weiter bis zum Mangfallplatz.