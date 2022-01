Ab Montag gilt Corona-Testpflicht für Kitakinder

Am Montag geht es wieder los mit Schule und dem regulären Kita-Betrieb. Eltern von Kitakindern müssen dann für ihren Nachwuchs einen negativen Corona-Test vorlegen. Ansonsten darf ihr Kind nicht in die Betreuungseinrichtung. Das hat das bayerische Kabinett beschlossen.

Ziel der Testpflicht: Kita offen lassen in der Pandemie

Es geht um mehr Sicherheit in den Kitas. Dabei dürfen die Einrichtungen selbst entscheiden, wie die Testnachweispflicht konkret umgesetzt wird. Laut bayerischem Familienministerium gibt es zwei Möglichkeiten: Der Selbsttest zu Hause mit einer sogenannten glaubhaften Versicherung der Eltern oder der PCR-Pooltest in der Kita. Für die Selbsttests erhalten die Eltern die bereits bekannten Berechtigungsscheine von ihrer Kita, um in Apotheken kostenlos die Selbsttests abholen zu können. Die PCR-Pooltests unterstützt der Freistaat laut Familienministerium ebenfalls finanziell. Natürlich wird auch der Schnelltest eines Testzentrums anerkannt.

Viele Kitas in Bayern setzen auf Selbsttests zu Hause

Nach BR-Recherchen zeichnet sich bereits jetzt schon ab, dass viele Kitas in Bayern den Selbsttest von zu Hause verlangen. Die Leitungen befürchten eine zusätzliche Arbeitsbelastung für ihre Erzieherinnen in Zeiten von Personalmangel. So hält auch die Stadt München als Träger von rund 450 städtischen Kitas das Testen zu Hause für die bessere Variante. Die Tests seien insbesondere für kleine Kinder sehr ungewohnte und möglicherweise belastende Handlungen, heißt es vom zuständigen Referat für Bildung und Sport (RBS). Es sei absolut sinnvoll, dass diese von engen persönlichen Bezugspersonen im heimischen Umfeld durchgeführt würden.

Die Diakonie München und Oberbayern betreibt 19 Kindertageseinrichtungen mit insgesamt rund 1.400 Plätzen und begrüßt die Testpflicht, sieht aber auch einen hohen bürokratischen Aufwand für die Mitarbeiterinnen in den Kitas und die Eltern. "Die Umsetzung der Testplicht geht an der Realität unserer Kitas vorbei", erklärt die sozialpolitische Vorständin Andrea Betz. Wenn PCR-Pooltests in den Einrichtungen durchgeführt werden sollen, dann bedarf es mehr Personal, fordert die Diakonie.

Familienministerin Trautner: "Testen Sie ihre Kinder zu Hause."

Bayerns Familienministerin Carolina Trautner weiß um die Personalprobleme der Kitas. Deswegen plädiert auch sie für Tests zuhause. "Das können die Erzieherinnen und das Personal nicht leisten. Das ist unmöglich." Außerdem könnten Kitakinder nicht wie Schulkinder behandelt werden. Die Ein- bis Fünfjährigen könnten nicht unter verbaler Anleitung auf ihrem Stühlchen sitzen und die Tests an sich selbst durchführen, so die Ministerin wörtlich.

Eine Frage des Vertrauens zwischen Kita und Eltern

Die Testpflicht für Kitakinder solle möglichst einfach, unbürokratisch und vertrauensvoll durchgeführt werden, sagt Ministerin Trautner. Die Erzieherinnen müssten die Tests nicht kontrollieren. Die Eltern müssten lediglich die Testkassette, also den Teil des Selbsttests, der das Ergebnis anzeigt, vorlegen und sie im Anschluss gleich entsorgen. Eine andere Option ist, ein Formular auszufüllen, zu unterschreiben und damit bestätigen, dass das Kind getestet wurde und negativ ist. Das Formular ist auf der Homepage des Ministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zu finden. Hier gibt es auch in verschiedenen Sprachen Elternbriefe zur Testpflicht in den Kitas.

Bei Verstoß der Testpflicht droht Kita Bußgeld von 5.000 Euro

Das bayerische Familienministerium setzt auf Vertrauen, das Gesundheitsministerium auf Kontrolle. Auf BR-Anfrage teilt das Haus von Minister Klaus Holetschek mit: Sowohl die Kitabetreiber handeln ordnungswidrig, wenn sie einem ungetesteten Kind den Zugang gewähren und auch die Eltern, wenn sie keinen Testnachweis für ihr Kind vorlegen.

Für Verstöße der Kitabetreiber ist ein Bußgeld von 5.000 Euro vorgesehen, so eine Ministeriumssprecherin. Hinsichtlich der neuen Testnachweiserfordernisse für die Kinder ist noch kein Bußgeld festgelegt worden. Der Regelsatz dürfte sich allerdings an den übrigen orientieren und somit bei 250 Euro liegen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden könnten aber davon aufgrund der Umstände des Einzelfalles nach pflichtgemäßem Ermessen abweichen.