Ab Montag: Bei Erkältung nur mit negativem Test in die Schule

Ab Montag sollen die Schüler aller Jahrgänge in Bayern wieder in der Schule lernen, sofern es die Inzidenz zulässt. Für Schnupfnasen gilt das allerdings nur mit Einschränkung. Denn wie bei Kita und Hort, gilt auch für den Schulbesuch künftig eine Testpflicht bei Erkältung.

Kultusminister Piazolo: Selbsttests gelten bei Testpflicht nicht

Der Test muss laut Ministerium im Testzentrum, in Apotheken oder bei Ärzten durchgeführt werden. Ein negativer Selbsttest, den man daheim machen kann, reicht nicht. Ausnahmen gelten für Allergiker und für Kinder, die nur eine verstopfte Nase haben, ohne Fieber.

Und noch etwas hat das Kultusministerium für den Start am Montag angekündigt: der Schulsport soll wieder losgehen. Der Sportunterricht kann nicht nur draußen auf dem Sportplatz stattfinden, sondern auch in der Halle. Außerdem ist Schulsport für Schüler im Wechselunterricht oder im Präsenzunterricht möglich. Wichtig dabei: Es seien die bekannten Hygieneregeln zu beachten, wie beim Schulsport vor dem Lockdown im vergangenen Jahr, so das Kultusministerium. Konkret heißt das: kontaktfreier Sport, Abstandsgebot und in der Halle mit Maske, und regelmäßigem Lüften. Laut Kultusminister Michael Piazolo kommt dem Schulsport eine wichtige Rolle zu: "Der Sport hat sehr vielen jungen Menschen gefehlt, denn er ist nicht nur gesund, er verbindet und macht vor allem Freude, ganz besonders auch im Schulalltag."

Lehrerverband: Sportunterricht kommt zu früh

Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer und Lehrerinnenverband hält Sportunterricht zwar für wichtig. Allerdings würden sich die Lehrer große Sorgen um ihre Gesundheit und die Gesundheit der Schüler machen. "Erst testen, testen, testen und impfen, dann öffnen", sagt Fleischmann. Genauso sieht das Jürgen Böhm vom Realschullehrerverband. Auch für ihn kommt der Schulsport – gerade jetzt, wo die Inzidenzwerte wieder steigen - einen Schritt zu früh: "Die Hygienemaßnahmen müssen in den Schulen vor Ort zunächst umfassend umgesetzt sein und die Inzidenzwerte stabilisiert sein, bevor wir wieder zum gewohnten Schulalltag zurückkehren."

Söder-Regierung: Schulstart ab Montag – je nach Inzidenzwert

Hintergrund für die Wiederaufnahme des Schulsports sind die ab Montag geltenden Lockerungen im Schulbetrieb, die Ministerpräsident Markus Söder vergangene Woche angekündigt hatte. Bei einem Inzidenzwert von unter 100 in einem Landkreis oder einer Stadt können künftig alle Schüler wieder in den Wechselunterricht. Bei einer Inzidenz unter 50 ist für Schüler in Grund- und Förderschulen sogar der Präsenzunterricht wieder möglich.