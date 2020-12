Ab Mittwoch: Nächtliche Ausgangssperren in Schwabens Hotspots

Zahlen trotz Teil-Lockdown zu hoch

"Wir müssen handeln". Das hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Sonntag nach der Sondersitzung des Kabinetts gesagt. "Alle vier Minuten stirbt in Deutschland ein Mensch an Corona, alle 20 Minuten in Bayern", so Söder. Die Zahl der Neuinfektionen und die Zahl der Todesfälle seien einfach zu hoch. Es drohe eine Überlastung des Gesundheitssystems. "Es wäre eine moralisch und ethisch nicht zu verantwortende Handlungsweise, das einfach laufen zu lassen". Die Regierung müsse jetzt handeln - und es sei "sinnvoll, das noch vor Weihnachten zu tun".