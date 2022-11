Ab Mittwoch: 48-Stunden-Warnstreik an Birkenwald-Klinik Nürnberg

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilt, sollen die Beschäftigten der Klinik am Birkenwald in Nürnberg von Beginn des Frühdiensts ab 6.00 Uhr am Mittwoch (9.11.22) bis zum Ende des Nachtdiensts am Freitagmorgen erneut in den Ausstand treten. Eine Notversorgung der Patientinnen und Patienten während der Warnstreik-Dauer sei aber gewährleistet. Ebenfalls bestreikt werden sollen die Standorte der Sana-Kliniken in Hof und Pegnitz.

Notdienst gewährleistet

"Beim Warnstreik bleibt ein Notdienst gewährleistet. Verschiebbare Operationen und Behandlungen müssen dabei verschoben werden, eine Station schließt komplett. Die Streikenden wollen damit auch ermöglichen, dass auch in Zukunft noch Personal für die unverzichtbare Arbeit in der Klinik gewonnen werden kann", begründet Verdi-Gewerkschaftssekretär Martin Schmalzbauer die Aktion. Denn, so Schmalzbauer weiter, nicht der Streik, sondern der Personalmangel im Normalzustand gefährde die Sicherheit der Patientenversorgung.

Laut Verdi: Arbeitgeber hätten Angebot verschlechtert

Verdi zufolge planen die Arbeitgeber eine Nullrunde bis 2024. Demnach hätten sie ihr ursprüngliches Angebot in der fünften Tarifrunde sogar noch verschlechtert. Verdi fordert unter anderem Lohnerhöhungen um acht Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Am Mittwoch soll demnach erneut eine Streikdemonstration vor Ort in Nürnberg stattfinden, am Donnerstag wollen die Streikenden mit Bussen zum Verhandlungsauftakt nach München fahren.

Bereits am 18. Oktober hatten Beschäftigte der Klinik in Nürnberg die Arbeit niedergelegt, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.