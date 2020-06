03.06.2020, 13:05 Uhr

Ab Juli dürfen wieder alle Kinder in Bayerns Kitas

Ab Juli sollen alle Kinder in Bayern wieder in Kindergärten und Krippen dürfen. "Kinder brauchen Kinder. Auch den Eltern wollen wir eine Perspektive geben", erklärte Sozial- und Familienministerin Carolina Trautner (CSU) in München.