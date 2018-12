Ab Januar wird in Altdorf geblitzt

Die Stadt Altdorf b. Nürnberg will Autofahrer ab Mitte Januar verstärkt dazu bringen, Tempolimits einzuhalten. Die Verkehrsüberwacher aus der Oberpfalz verfügen über speziell ausgebildetes Personal und moderne Geschwindigkeitsmessanlagen, so die Verwaltung in Altdorf.

Raser sollen in Altdorf keine Chance mehr haben

Die Tempokontrollen seien dringend nötig, so Bürgermeister Erich Odörfer. Im letzten Jahr hätten ihn zunehmend Beschwerden von Bürgern erreicht, die über Geschwindigkeitsübertretungen im Stadtgebiet geklagt hätten. Wo und wie oft kontrolliert wird, werde die Stadtverwaltung Altdorf noch festlegen.

Schwerpunkt Schulen, Kindergärten, Senioreneinrichtungen

Schwerpunkte werden jedoch vor allem im Bereich von Schulen, Kindergärten, Senioreneinrichtungen, Tempo-30-Zonen liegen. Die Geschwindigkeitsüberwachung wird von der Stadt bezahlt. Dafür leitet der Zweckverband alle eingenommenen Verwarnungs- und Bußgelder direkt an die Stadt weiter.

„Ob die Stadt mit der Verkehrsüberwachung Plus oder Minus macht, zeigt sich am Jahresende. In vielen Fällen ist es ein Nullsummenspiel.“ Maximilian Köckritz, Geschäftsstellenleiter Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz