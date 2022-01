Ab ins Ausland: Große Nachfrage bei Jugendlichen

Zum Packen ist es noch zu früh. Aber Carolin, fast 15, hat für ihr Auslandsjahr in den USA schon einiges organisiert. Im Koffer liegen ihr gelber Impfpass, Steckdosen-Adapter und die amerikanischen Dollar, die sie zu Weihnachten bekommen hat. Carolins Freunde tragen sich bereits in ein Abschiedsbuch mit einer handgezeichneten Freiheitsstatue ein. Wohin sie genau fliegt und welche Gastfamilie ihre Austauschorganisation für sie findet, weiß Carolin noch nicht. "Ich find’s cool, wenn vieles anders ist", sagt sie – das Schulsystem, die Sprache, das Klima, die Leute. "Einfach mal komplett neue Erfahrungen machen und einen Neustart haben."

Junge Leute wollen oft ins Ausland

Schüleraustausch, Erasmus-Semester, Au-pair, Praktikum oder Freiwilligeneinsatz: Viele jungen Leuten geht es nach zwei Jahren Pandemie wie Carolin. Die Nachfrage ist hoch, manche Veranstalter sprechen sogar von einem Boom. "Mittlerweile merken wir, dass ganz viele ins Ausland wollen", sagt Tina Schindler von der Auslandsjahr-Organisation "Munich Academic Program". Jede Woche würden zehn neue Bewerbungen für die USA eintreffen. Auch andere Veranstalter bestätigen das Interesse. Bei vielen Organisationen wird es gerade in Übersee mit Verfügbarkeiten für den Herbst eng, im Sommer gibt es oft nur noch Restplätze.

Viele Ziele wieder möglich

Auslandsaufenthalte waren zwar schon letztes Jahr möglich. Allerdings mussten viele Schüler und Studierende ihren Aufenthalt abbrechen oder verschieben. Für 2022 ist die Branche optimistisch. "Dadurch, dass die Jugendlichen fast alle geimpft sind, die sich das vornehmen, ist es etwas einfacher geworden", sagt Carmen Lau von der Deutschen Stiftung Völkerverständigung.

Am beliebtesten seien nach wie vor die USA. Auch andere gefragte Auslandsziele sind inzwischen wieder möglich. "Australien und Kanada haben wieder aufgemacht, so dass das Geschäft jetzt so langsam wieder anläuft", sagt Carmen Lau. Auch Neuseeland haben einige Organisationen im Programm. Manche Jugendliche schrecken allerdings vor Ländern mit harten Corona-Maßnahmen zurück. "Australien sehe ich ein bisschen kritisch, wenn ich da nichts erleben kann", so ein 18-jähriger bei der Info-Veranstaltung für Auslandsaufenthalte "Auf in die Welt" am Wochenende in München.

Von Alltag bis Ausnahmezustand

Unter Corona-Bedingungen ist ein Auslandsaufenthalt schwerer zu planen als sonst: Auch ein sicheres Land kann rasch zum Risikogebiet werden. Je nach Land sind die Corona-Regeln unterschiedlich, teilweise müssen Ankommende erst einmal bei der Gastfamilie in Quarantäne und haben ganz oder teilweise Onlineunterricht. Meist informieren die Anbieter über die Situation vor Ort.

Carmen Lau rät, sich im Vorfeld auch gründlich über Stornierungen zu erkundigen. Die Bedingungen sind je nach Anbieter unterschiedlich. Ein schlechtes Bauchgefühl, weil etwa die Corona-Zahlen im Wunschland steigen, berechtigt nicht zu einem kostenlosen Rücktritt von der Reise. Auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes verhindert nicht prinzipiell, den Aufenthalt anzutreten. Sind die Grenzen komplett geschlossen, bekommen Nutzer einer Pauschalreise ihr Geld zurück. Manchmal schlagen Organisationen stattdessen ein anderes Reiseziel vor oder man fasst gemeinsam einen späteren Zeitpunkt ins Auge.

Preise um rund zehn Prozent gestiegen

Wegen des Mehraufwands in der Corona-Krise hätten Firmen ihre Preise um etwa zehn Prozent erhöht, schätzt Lau von der Deutschen Stiftung Völkerverständigung. Zu tun habe das etwa mit mehr Bürokratie, gestiegenen Flugpreisen, Schwierigkeiten, Gastfamilien zu finden, oder Preiserhöhungen von Partnern im Ausland. Bei manchen Veranstaltern haben sich die Preise dagegen wenig verändert.

Ein Highschool-Jahr in den USA kostet ab 10.000 Euro aufwärts, sagt Lau. Wer sich das nicht leisten kann, kann sich auf Stipendien bewerben – es gibt etwa Zuschüsse von Stiftungen. Manche unterstützen Jugendliche mit kleinem Geldbeutel, andere fördern ehrenamtliches Engagement.

Hohe Nachfrage an Universitäten

Auch an einigen Universitäten sind Auslandssemester stark gefragt. "Unser Eindruck ist, dass die Studierenden raus wollen", sagt Claudia Wernthaler von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. In Erlangen-Nürnberg hat man bei Studierenden, die ins Ausland gehen möchten, den Höchststand seit zwei Jahren erreicht – vor allem ins EU-Ausland. "Viele holen den Aufenthalt jetzt nach", sagt Kira Gehrmann von der Friedrich-Alexander-Universität.

Die Chancen stehen gut, im Ausland mehr zu erleben als Zoom-Schalten im Studentenwohnheim. "Es gibt Länder, in denen der Unterricht ausschließlich online stattfindet – aber wir sehen schon, dass viele Universitäten wieder stärker zum Präsenzunterricht zurückgehen", so Gehrmann. Zu den genauen Corona-Regeln im Gastland müssen sich Studierende selbst informieren.

Studierende lassen sich von Corona-Lage nicht beirren

Die würden damit aber entspannt umgehen. Auch von der jeweiligen Corona-Lage im Land ließen sich die Studierenden nicht so in ihrer Entscheidung beeinflussen: "Man kann ohnehin nicht wirklich kalkulieren, wo es gerade gut läuft, das sind ja oft Wellen – etwa in Portugal", so Wernthaler. Erst waren die Infektionszahlen dort sehr hoch, nach einiger Zeit gab es hier die niedrigsten Infektionswerte europaweit. Im europäischen Raum seien nach wie vor Klassiker wie Italien, Frankreich, Skandinavien oder Großbritannien gefragt.

Brexit ist kein großes Problem

Die Sorge vieler, dass der Brexit einem Auslandsjahr in Großbritannien in die Quere kommt, ist nicht eingetreten. Schüler können dort relativ problemlos einen Austausch machen. Auch Claudia Wernthaler von der LMU bestätigt: "Das Interesse der britischen Partneruniversitäten an der LMU ist weiter da." In der Übergangszeit bis Dezember 2022 gelten noch die alten Erasmusverträge. Trotzdem sei der Organisationsaufwand größer geworden, räumt Wernthaler ein – und es kommen Kosten von 800 bis 900 Euro auf Studierende zu. Wer länger als sechs Monate bleiben will, braucht ein Visum, hinzu kommt ein Beitrag zum Gesundheitssystem, der nur teilweise rückerstattet wird.