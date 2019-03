vor 33 Minuten

Jetzt live - was tun gegen Lebensmittelverschwendung?

18 Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland vernichtet - pro Jahr. Zehn Millionen Tonnen wären noch genießbar. Warum ist das so? Was kann man tun? Darüber diskutiert die Münchner Runde - ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen und im BR24-Livestream.