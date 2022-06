Ab in die Natur: "Tag der kleinen Forscher" in Tennenlohe

Im Walderlebniszentrum Tennenlohe hat am Donnerstag der "Tag der kleinen Forscher" stattgefunden. Rund 200 Kinder aus ganz Mittelfranken erkundeten dort den Waldboden, so die IHK in Nürnberg. Die IHK Mittelfranken unterstützt den bundesweiten Mitmachtag.

Der Boden unter der Lupe

Unter dem Motto "Geheimnisvolles Erdreich – die Welt unter unseren Füßen" untersuchten die Kinder aus mittelfränkischen Kitas, Horten und Grundschulen den Boden an verschiedenen Forscherstationen. Dabei ging es um die Zusammensetzung, die Funktionsweise und den Boden als Lebensraum für Kleinstlebewesen. So lernen die Kinder das Erdreich als schützenswerte Lebensgrundlage kennen.

Interesse für das Forschen wecken

Der "Tag der kleinen Forscher" ist ein bundesweiter Mitmachtag für frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) sowie Nachhaltigkeit. Seit 2009 ruft die Stiftung "Haus der kleinen Forscher" jedes Jahr unter einem neuen Motto zum gemeinsamen Forschen, Feiern und Weltentdecken auf.