Ab heute wird in Deggendorf der Tunnel gesperrt

Wegen turnusgemäßer Wartungsarbeiten müssen die B11-Tunnel und damit die unterirdische Durchfahrung in Deggendorf diese Woche teilweise komplett gesperrt werden. Dabei werden alle in den Betriebsräumen und in den Tunnels eingebauten Geräte auf Funktionsfähigkeit geprüft und gereinigt.

"Nur so kann gewährleistet werden, dass der Zweck der betriebstechnischen Einrichtungen auch tatsächlich erreicht wird", schreibt das Staatliche Bauamt Passau in einer Mitteilung.

Tunnel wird dicht gemacht

Von Montag, 9 Uhr an, muss die Einhausung Nord bis Donnerstag (11. 10.18) komplett dicht gemacht werden. Im südlichen Tunnel kommt es von Montag bis Donnerstag immer wieder zu Teilsperrungen.

Das Staatliche Bauamt appelliert an die Verkehrsteilnehmer, die Sperrzeiten zu beachten und länge Fahrzeiten einzuplanen. Außerdem sollten die ausgeschilderten Umleitungen benutz werden. So könnten Behinderungen und Beeinträchtigungen minimiert werden.

Neben turnusmäßiger Wartungen muss auch ein defekter Lüfter in der Einhausung Nord instand gesetzt und eine Pumpe ausgetauscht werden.