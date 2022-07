Ab heute: Traditionelles Kinderfest in Lindau

Das traditionelle Kinderfest in Lindau musste zwei Jahre pausieren, diesen Mittwoch findet es zum ersten Mal seit der Pandemie wieder statt. Mit dabei sind mehr als 1.800 Kinder und fast 300 Betreuer.

Das ist zum Kinderfest in Lindau geplant

Ab 6 Uhr werden die Schülerinnen und Schüler in allen Stadtteilen mit Böllerschüssen aus Salut-Kanonen und mit Musik der Fanfarenzüge und Kapellen geweckt. Den schulfreien Tag feiern sie mit zahlreichen "Lindau hoch!"-Rufen, um ihre Stadt hochleben zu lassen. In der Früh ziehen sie mit Blumenschmuck und Fahnen aus den verschiedenen Stadtteilen zum Europaplatz vor der Lindauer Insel, wo alle Kinder, Helfende und Mitarbeitende der Stadtverwaltung zusammentreffen, um dann gemeinsam über die Brücke zum Alten Rathaus zu laufen.

Ein Gedicht und Feste in den Stadtteilen

Traditionell tragen die Kinder dort das Kinderfestgedicht vor - in diesem Jahr sind es die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Aeschach. Am Nachmittag wird dann in den einzelnen Stadtteilen gefeiert, an vier Festplätzen: Die Musikvereine spielen, es gibt Fahrgeschäfte, Schaustellerbuden, Hüpfburgen und verschiedene Foodtrucks. Beispielsweise bietet der "Round Table" Lindau 1.000 Paar Weißwürste mit Brezeln an und spendet den Verkaufserlös.

Das steckt hinter der Tradition des Kinderfestes

Traditionell findet das Schüler- und Heimatfest immer am Mittwoch vor den Sommerferien statt. Es wird seit Jahrhunderten gefeiert und geht zurück auf das Ende des Dreißigjährigen Krieges. Die Stadt datiert die Entstehung auf das Jahr 1655. Damals hielt der Rat der Stadt sogenannte Schulpredigten, um Eltern den Sinn des Schulsystems nahe zu bringen und sie dazu zu ermuntern, ihre Kinder in die Schule zu schicken.

Mit Süßgebäck in die Schule gelockt

Erstmals bekamen die Kinder damals ein Süßgebäck mit Rosinen, die sogenannten "Butschellen". Diese Tradition hat sich bis heute gehalten. Heute gibt es die süßen Hefeteigbrötchen schon zum Frühstück. Später bekommen die Schülerinnen und Schüler einen Jutebeutel mit Geschenken, unter anderem mit Fruchtsäfte, Gutscheine für die Fahrgeschäfte und auch Butschelle.

Viele Kinderfeste in der Region Lindau

Das Lindauer Kinderfest ist eines der größten in der Region. Zurzeit finden überall Feste für die Kleinen statt. Am vergangenen Wochenende zum Beispiel in Nonnenhorn, Weißensberg und in Weiler-Simmerberg. Im dortigen Ortsteil Ellhofen spielen Kinder alle vier Jahre nach einem Festumzug die Jahrhunderte alte Ortsgeschichte auf einer Bühne nach.