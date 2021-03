Ab heute strengere Corona-Beschränkungen in Regensburg

Ab heute gelten in Regensburg erneut strengere Corona-Beschränkungen. Die Stadt hat am Samstag den dritten Tag in Folge einen 7-Tage-Inzidenzwert von 100 überschritten.

Neue Ausnahmen bei Geschäften

Aufgrund der aktuell gültigen Infektionsschutzverordnung muss jetzt eine Art "Corona-Notbremse" gezogen werden. Der Einzelhandel darf nur noch "Click und Collect" - also die Abholung zuvor bestellter Waren - anbieten. Ausgenommen sind weiterhin alle Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Lebensmittelmärkte, Apotheken oder Drogerien. Auch Bau- und Gartenmärkte sowie Blumengeschäfte und Buchhandlungen dürfen öffnen.

Ausgangssperre ab 22 Uhr

Die Kontaktbeschränkungen sind ab heute ebenso verschärft. So darf man sich ab sofort nur noch mit einer Person treffen, die dem eigenen Haushalt nicht angehört. Von 22 bis 5 Uhr gibt es eine Ausgangssperre – der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist in dieser Zeit untersagt. Die verschärften Beschränkungen könnten Probleme bei den Kontrollen verursachen, da der Landkreis Regensburg mit einem Wert von 75,7 (Stand Sonntag, 14.03) in eine niedrigere Inzidenzkategorie fällt.

Die strengeren Kontaktbeschränkungen oder die Ausgangssperre gelten somit nur auf dem Stadtgebiet - nicht auf Landkreisgebiet. So haben auch die Schulen im Stadtgebiet ab Montag geschlossen und dürfen nur Distanzunterricht anbieten - im Landkreis dagegen sind die Schulen geöffnet.