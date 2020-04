Ab heute nicht mehr ohne: Bayern trägt Maske

Wer in Bayern einkaufen geht oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, muss ab heute eine Maske tragen. Das gilt für Personen ab dem 7. Lebensjahr. Auch an Bahnsteigen und an Bushaltestellen müssen sie getragen werden. Als Ersatz dürfen auch Schals und Tücher getragen werden.

Ganz anders verhält es sich im Auto. Hier darf sie nur in Ausnahmefällen getragen werden - etwa wenn der Arbeitskollege mit im Auto sitzt, und auch dann muss der Fahrer erkennbar bleiben. Bei Taxifahrten ist das Maskentragen hingegen wieder Pflicht.

Mundschutz mit Message

Die Politiker haben sich bereits stilgerecht auf diese Maskenpflicht eingestellt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder trägt die entsprechende Mund-Nasen-Maske im Bavaria-Look und auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zeigt Flagge. Dort wurde die erste Maskenpflicht in Deutschland überhaupt eingeführt.