Ab heute Nacht: A3 hinter Schlüsselfeld gesperrt

Die Autobahn A3 wird in der Nacht von Montag (13.12.21) auf Dienstag (14.12.21) zwischen Schlüsselfeld und Pommersfelden im Landkreis Bamberg gesperrt. Einer Mitteilung der A3-Verwaltungsesellschaft zufolge betrifft das nur die Verkehrsteilnehmer, die in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs sind. Demnach beginnt die Sperre am heutigen Montag um 20.00 Uhr und endet am Dienstag (14.12.21) um 06.00 Uhr. Dienstagabend wird erneut bis Mittwoch (15.12.21) um 6.00 Uhr gesperrt.

Besucher der Rastanlage auf der A3 sollen diese verlassen

Die Verkehrsteilnehmer werden in Schlüsselfeld von der Autobahn geleitet und über die Umleitungen U11 und U13 in Pommersfelden wieder zurück auf die A3 geführt. Hintergrund sind umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Fahrbahnen. Besucher der Tank- und Rastanlage Steigerwald Süd werden gebeten, die Anlage am Montag und Dienstag bis 19.00 Uhr zu verlassen, da die Zu- und Abfahrt gesperrt wird.