vor 18 Minuten

Ab heute gilt FFP2-Maskenpflicht in ÖPNV und Handel

Ab diesem Montag gilt eine FFP2-Maskenpflicht in allen öffentlichen Nahverkehrsmitteln und in Geschäften des täglichen Bedarfs – unter anderem in Lebensmittelmärkten, Apotheken, Drogerien und bei Optikern, Hörakustikern und Physiotherapeuten.