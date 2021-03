vor 25 Minuten

Ab heute gilt die "Corona-Notbremse" für Landshut und Straubing

In den niederbayerischen Städten Landshut und Straubing gelten mit Beginn dieser Woche erneut schärfere Corona-Beschränkungen. Am Samstag hatten beide Städte den dritten Tag in Folge einen 7-Tage-Inzidenzwert von über 100 aufgewiesen.