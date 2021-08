Ab heute gilt die 3G-Regel in Bayreuth und Hof

Weil die Stadt Bayreuth an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 35 bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschritten hat, tritt ab dem heutigen Montag die sogenannte 3G-Regel in Kraft. Das teilte die Stadt Bayreuth mit. Eine ähnliche Mitteilung hat auch die Stadt Hof verschickt. Für die Teilnahme an öffentlichen und privaten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ist dann ein aktueller negativer Corona-Test erforderlich.

3G-Regel auch bei Sportveranstaltungen

Dies kann ein höchstens 24 Stunden alter POC-Schnelltest, ein ebenfalls höchstens 24 Stunden alter, unter Aufsicht vorgenommener Selbsttest oder ein höchstens 48 Stunden alter PCR-Test sein. Die 3G-Regel gilt auch für den Besuch in Krankenhäusern sowie (Freizeit-)Einrichtungen und für Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen. Vollständig geimpfte und genesene Personen, Kinder bis sechs Jahre sowie Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des Schulbesuchs regelmäßig getestet werden, sind von der Notwendigkeit der Vorlage eines Testnachweises jeweils ausgenommen.

Komplette Übersicht der Test-Center

Eine Übersicht der in der Stadt Bayreuth verfügbaren Einrichtungen für Corona-Tests steht im Internet auf der Internetseite der Stadt zur Verfügung. Den BR24-Corona-Ticker für Oberfranken finden Sie hier.