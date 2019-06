"Ab geht die Lutzi": Festival in Rottershausen feiert Jubiläum

Das "Ab geht die Lutzi"-Festival in Rottershausen feiert seinen zehnten Geburtstag. Von heute Abend bis einschließlich Samstag findet die Jubiläumsauflage in Rottershausen im Landkreis Bad Kissingen statt. Die Veranstalter rechnen auch in diesem Jahr mit etwa 5.000 Besuchern. In diesem Jahr treten rund 30 Interpreten auf.

Pop, Indie, Rap und Elektro

Genau genommen ist das "Ab geht die Lutzi" eine Art überdimensionale Grillparty der Dorfjugend von Rottershausen. Das Festival organisiert ein Freundeskreis aus dem Ort, der eine Vorliebe für Pop-Punk, Indie-Rock, Deutschrap und Elektro hat. In dem kleinen Dorf unweit des Kurorts Bad Kissingen wohnen nicht einmal 1.000 Menschen. Wenn jedoch Lutzi-Wochenende ist, pilgern einmal im Jahr Leute aus nah und fern auf das Gelände des FC Einigkeit.