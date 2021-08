Ab Freitag: Stadt Nürnberg verschärft Kontaktbeschränkungen

Nachdem Nürnberg am Mittwoch den dritten Tag in Folge eine 7-Tage-Inzidenz von über 50 zu verzeichnen hat, gelten ab Freitag neue Corona-Regeln. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, werden die Regeln ab Freitag um 00.00 Uhr verschärft.

Treffen nur noch mit zwei Hausständen

Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen und privaten Raum ist nur noch mit Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen zweier weiterer Hausstände gestattet. Eine Gesamtzahl von insgesamt zehn Personen darf dabei nicht überschritten werden, Kinder bis zum 14. Geburtstag, Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt.

Weniger Personen bei Veranstaltungen

Bei anlassbezogenen Veranstaltungen wird die maximale Personenzahl in geschlossenen Räumen auf 25 halbiert. Unter freiem Himmel ist ein Treffen von maximal 50 Personen erlaubt. Bei öffentlichen Veranstaltungen werden geimpfte und genesene Personen mitgezählt, bei privaten Veranstaltungen werden geimpfte und genesene Personen nicht mitgezählt. Kinder bis zum 14. Geburtstag werden sowohl bei öffentlichen als auch privaten Veranstaltungen nicht mitgezählt.

Bereits seit Montag 3G-Regel in Nürnberg

Die Stadt Nürnberg weist darauf hin, dass bereits seit Montag in Innenbereichen die 3G-Regel gilt: Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist und keine Symptome aufweist, darf ohne Zugangsbeschränkungen bestimmte Einrichtungen besuchen, an Veranstaltungen teilnehmen und Dienstleistungen in Anspruch nehmen.