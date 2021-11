Ab Freitag: Deutsch-Deutsche Filmtage in Hof und Plauen

Am kommenden Freitag beginnt die elfte Ausgabe der Deutsch-Deutschen Filmtage der Partnerstädte Hof und Plauen. Die Filmtage befassen sich mit der Geschichte der Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands. Im sächsischen Plauen und im oberfränkischen Hof werden bis Dienstag (16.11.2021) sechs Dokumentationen und ein Spielfilme gezeigt.

Filme zum Ende der NVA und West-Spionen in der DDR

Die Produktionen handeln zum Beispiel von westlichen Spionen in der DDR, dem Erbe der Treuhand und dem Ende der Nationalen Volksarmee (NVA). Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an jeden Film finden in beiden Städten Gesprächsrunden mit Regisseuren oder Zeitzeugen statt. Die elften Deutsch-Deutschen Filmtage stehen unter dem Motto "Von der Teilung zur Einheit".

Eintritt in Hof und Plauen kostenlos

Der Eintritt zu allen Filmen und den anschließenden Diskussionen ist kostenlos. Die Veranstalter heben bei den Deutsch-Deutschen Filmtagen auch die Bedeutung für den Schulunterricht hervor – nicht zuletzt an diesen richteten sich die Filmtage als bildungspolitische Initiative der beiden Städte. Schulklassen und Gruppen wird empfohlen, sich im Vorfeld telefonisch verbindlich anzumelden.

Corona-Regeln müssen beachtet werden

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die zum Zeitpunkt der Deutsch-Deutschen Filmtage geltenden Hygieneschutzmaßnahmen zu beachten sind. In Bayern ist die Krankenhausampel derzeit auf die höchste Alarmstufe umgesprungen. Damit gelten im gesamten Freistaat schärfere Corona-Beschränkungen mit 2G, 3G plus und 3G.

Deutsch-Deutsche Filmtage wegen Corona 2020 verschoben

Sie sollten schon im vergangenen Jahr stattfinden, mussten aber wegen der Pandemie verschoben werden. In Hof laufen die Filme im Central-Kino. Unterstützt werden die Filmtage unter anderem von der Bundesstiftung Aufarbeitung, der Sächsischen und der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung.