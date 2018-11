Ab Dezember: Videoüberwachung am Augsburger Königsplatz

Eigentlich sollte die Videoüberwachung am Königsplatz schon im Herbst starten, jetzt werden die Kameras voraussichtlich in der ersten Dezemberwoche in Betrieb gehen. Bei der Montage hätte es ein paar Probleme gegeben und einige Kameras würden noch nicht richtig funktionieren, erklärte das Polizeipräsidium Schwaben Nord.

Mehr Delikte als Grund für Überwachung

Die geplante Videoüberwachung musste im Vorfeld seitens der Polizei rechtlich begründet werden. Die verwies auf die jährlich gestiegenen Deliktzahlen seit 2013. Damals war der Königsplatz umgebaut worden war. Immer wieder kommt es beispielsweise zu Schlägereien und Drogengeschäften. Wenn die Videoüberwachung losgeht, sollen 15 Kameras, verteilt auf neun Masten, den Platz überwachen.

Die Außenbestuhlung der Gastronomiebetriebe sei zunächst verpixelt, so dass die Beamten "niemandem beim Kaffeetrinken zuschauen können", erklärte ein Sprecher der Polizeipräsidiums. Es werde parallel jedoch auch ein unverpixeltes Bild aufgezeichnet, für den Fall, dass es genau im Gastronomiebereich zu Straftaten kommt.