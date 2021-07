Ab 2024 mehr Geld für Nürnberger Klinikums-Mitarbeiter

Nach Mitteilung der Nürnberger Stadtratsfraktionen von SPD und CSU hat der Verwaltungsrat des Klinikums in seiner Sitzung am Morgen beschlossen die Mitarbeiter der Service Gesellschaft des Klinikums Nürnberg ab 2021 an den Tarif des öffentlichen Dienstes anzubinden.

Morgen Entscheidung, ob Tarifkonflikt beigelegt wird

Die Fraktionsvorsitzenden der beiden Parteien sehen nun Gewerkschaft und Klinikleitung in der Pflicht, den Grundsatzbeschluss umzusetzen und den noch laufenden Tarifkonflikt beizulegen.

In einer ersten Reaktion begrüßte Verdi Mittelfranken diesen Beschluss. Morgen Vormittag ist wieder ein Tarifgespräch und erst die Details, die da auf den Tisch kommen, würden darüber entscheiden, ob der Tarifkonflikt tatsächlich beigelegt werde, heißt es vonseiten der Gewerkschaft.

Unklar sei noch, wie der Zeitraum bis 2024 gestaltet werde und in welchem Umfang die Beschäftigungsjahre der Belegschaft anerkannt werden. "Wir hoffen in der morgigen Verhandlung in diesen beiden Fragen auf die Kompromissbereitschaft des Klinikums. Das wir zu Kompromissen bereit sind, haben wir unter Beweis gestellt, es liegt nun in der Verantwortung der Arbeitgeber den Weg für eine zügige Lösung freizumachen", so die Gewerkschaft.

Kundgebung vor Verwaltungsrat-Sitzung

Zuvor hatten mehr als 100 Beschäftigte der Klinikum Nürnberg Service GmbH (KNSG) vor dem Rathaus erneut für faire Bezahlung demonstriert. Mit Plakaten wie "gleiche Arbeit – gleicher Lohn", "Wir wollen nicht Mitarbeiter zweiter Klasse sein" und "Mehr Geld jetzt! Nicht erst 2024!" machten sie ihren Unmut deutlich. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte die Gewerkschaft Verdi Mittelfranken.

Gleiche Arbeit – Ungleiche Bezahlung

Die rund 1.000 Beschäftigten aus den Bereichen wie Reinigung, Patiententransport, Küche und Empfang verdienen bisher nach Angaben der Gewerkschaft etliche hundert Euro pro Monat weniger als ihre am Klinikum angestellten Kollegen, die nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bezahlt werden. Mit der Aktion forderten die Protest-Teilnehmenden gegenüber Stadt und Arbeitgebern eine schrittweise, vollständige Angleichung an diesen Tarifvertrag.